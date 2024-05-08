柯文哲浮木是徐巧芯！她曝2人特色：處處得罪人、得理不饒人
民眾黨主席柯文哲、國民黨立委徐巧芯近來話題不斷，前者捲入京華城、北士科等案，後者則捲入家人詐欺案，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡以「柯文哲與徐巧芯聲量的量子糾纏」撰文，直呼519大遊行只是一個騷操作，若案情提早鬧大，這遊行肯定是對民眾黨提油救火，而作家溫朗東、網紅四叉貓、外交部成為徐巧芯各事件的蜜獾。
記者陳佩君／台北報導
「粒子彼此獨特性卻纏繞成為『犯罪仔』的整體性質！」吳靜怡指出，網路大數據的趨勢研究發現，柯文哲在5月2日被檢調列為「被告」時，成為選後柯文哲聲量的最高峰，這表示無論年齡、黨派都相當關注這個議題，甚至當日一舉突破徐巧芯，而「京華城、北士科、彭振聲、沈慶京」這幾個字的竄升，對柯文哲相當不利，畢竟柯文哲、民眾黨沒有積極解釋，藍、綠議員合作的攻防，讓柯文哲毫無喘息，「但柯文哲的浮木卻是徐巧芯！」
吳靜怡指出，溫朗東最新鉅作「達永公主」，讓京華城弊案跟徐巧芯有了高度連結性，瞬間讓巧芯的聲量往上飆破柯文哲，接著「吳釗燮、外交部、洩密罪」緊接著跟上，社會事件成為政治事件、家人有沒有涉及詐欺到洩密罪會不會立案，本來聲量逐步遞減的狀況下又彈回來，這對徐巧芯是相當不樂觀，玩過火了！
吳靜怡進一步說，柯文哲和徐巧芯的問題會逐步依照司法辦案程序持續延燒，不分政黨都在看好戲的心態，到底誰會被起訴？柯文哲戰場在台北市議會，徐巧芯的戰場從立院到民間，「這兩位的特色就是處處得罪人、得理又不饒人」。
吳靜怡提到，柯文哲519大遊行只是一個騷操作，若案情提早鬧大，這遊行肯定是對民眾黨提油救火！而溫朗東、四叉貓、外交部成為徐巧芯各事件的蜜獾，「看熱鬧夥伴們，沒人想放過他們！」