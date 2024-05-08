《生活在別處的我》翻拍《荼蘼》 準金馬新人扮「陸版楊丞琳」
曾入圍金馬新演員的鍾楚曦，主演陸劇《生活在別處的我》，這部戲翻拍自楊丞琳台劇《荼蘼》，是一部鏡面人生的女性劇，故事描述生活在四川的女孩夏果（鍾楚曦飾），和男友郁見（劉學義飾）過著穩定且安逸的生活，卻偶然得到了去往上海工作的機會。一邊是機遇與挑戰並存的都市生活，一邊是一眼能望到頭的平凡人生，面臨不同的生活抉擇，拉開兩種人生序幕。
記者羅凌筠／綜合報導
預告中，鍾楚曦第一個選擇是在四川接受男友劉學義的求婚，但是這段婚姻在不斷面臨瑣事考驗中變質，鍾楚曦懷孕後被劉學義苦勸辭職，「妳都懷孕了就別去工作。」婆婆也說：「妳現在最重要的事就是肚子裡的孩子。」讓她逐漸迷失自我，還要面對劉學義師妹劉萌萌的出現而帶來的婚姻裂痕。
第二個選擇是鍾楚曦去上海工作，遇見了工作能力優秀的上司林雨申。白天，他們是工作上最好的拍檔，在晚上，他們是戀人。但是他們的關係卻不能公開，這令鍾楚曦十分苦惱，質問男友：「為什麼我們不能像普通人一樣戀愛？」後來她遇到辦公室其他主管嗆聲：「他是利用妳來針對我。」暗示這段戀愛似乎不純粹。
31歲的鍾楚曦是實力派演員，曾以馮小剛電影《芳華》入圍金馬獎最佳新演員，因此被更多觀眾熟知。她在劇中的2個CP搭檔分別是劉學義、林雨申，劉學義以武俠劇《少年歌行》的俊美妖僧「無心」一角爆紅，人氣直線上升中，林雨申曾在《我，喜歡你》與趙露思共譜大叔、少女戀，是陸劇裡具備菁英氣質的「總裁專業戶」。
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