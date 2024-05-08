徐巧芯喊「京華城關我屁事」 四叉貓爆：她2020年曾質詢該區都更
台北市京華城獲史上最高容積獎勵840％引各界質疑，而國民黨立委徐巧芯也被爆出3年前在京華城買了一間中古屋，被質疑靠內線消息獲利，不過徐巧芯對此直言「誰管他什麼京華城，京華城去死一死，我不管他今天容積多少，關我屁事喔。」但網紅「四叉貓」則在臉書PO出徐巧芯2020年書面質詢內容，當時徐巧芯要求市府重新規劃都市計畫。
記者王德蓉／綜合報導
四叉貓在臉書PO出徐巧芯2020年7月31日質詢內容，質詢對象為時任台北市長柯文哲、都發局、文化局、交通局、產業局，質詢題目則是「南京八德多功能生活區發展停滯、商家沒落，市府應提出新都市計畫輔助區域發展。」四叉貓也標出書面質詢內容重點，「南京八德多功能生活區之發展卻還停滯在早期都市計畫中。導致區域發展緩慢，店家逐漸退出，現有居民苦無都更機會。最知名的案例就是去年結束經營的京華城」、「敬請市府重新規劃該區新形都市計畫，並訂定該區新都市計畫名稱以及規劃明確區域。」
此外，徐巧芯先前表示自己根本不想要被都更，畢竟才剛買房子、剛裝潢完成；不過四叉貓則曬出疑似徐巧芯家裝潢的合格證明書，裝潢驗收時間是2021年，狠酸「巧芯昨天說房子剛裝潢好，我覺得不算『剛』啦！」