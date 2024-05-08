LINE貼圖「最新功能」提前曝光！買1組秒變10組超狂 官方證實了
台灣人使用LINE的比例非常高，工作以及聯繫親友都相當的便利實用，且在LINE上傳訊息絕對少不了許多可愛的貼圖。然而近日就有網友發現，LINE貼圖出現了新的功能，可以將「動態貼圖」組成另外一張「貼圖」，讓許多用戶玩得相當開心！而《NOWnews》記者也實際詢問LINE官方，官方也證實活動正在「批次推送」當中，並還沒全部釋出。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在「Dcard」以及「Threads」上各種發文表示「LINE貼圖的新功能真的太酷了吧！竟然可以將貼圖給組合起來耶」、「無意間發現LINE貼圖有新功能，可以把4、5個貼圖組合再一起，還能換位置跟自己調整大小，超級酷的，擁有1組貼圖就很像擁有很多組一樣」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也可以耶！卡娜赫拉的貼圖超好玩」、「我是用瘋狂動物戰隊的，好好玩啊！新功能超酷」、「我的是咖波一組可以，隨便組合很像1組貼圖變10組，太讚了」；不過也有許多用戶哀嚎表示「根本就沒有哭哭....我的LINE也是最新版了」、「我沒有耶！好想要玩喔」、「我也有咖波的貼圖！為啥我的不能用」、「是不是又排擠安卓用戶了啦！好想玩喔」。
LINE「最新組合貼圖」功能太實用！官方證實：還在批次推送中
而《NOWnews》記者也實際將LINE更新到最新版本，實際測試了iPhone 12、iPhone 14以及iPhone 15三支手機，結果三支手機目前都還沒有這個「組合貼圖」的功能，不管是點選網友組合成功的貼圖款式，還是另外的動圖通通不行，實在是好想要跟著一起玩組合貼圖啊！
值得注意的是，在網友「Threads」上發文當中，LINE貼圖官方帳號也出面留言表示「哎呀！被你先發現惹」，顯見該功能其實才剛上路不久，記者實際向LINE官方求證，官方則回應「此LINE貼圖新功能正在批次推送，因此目前不是大家都能玩到，待功能釋出順利達到一定程度後，我們會正式發布完整介紹，敬請期待」所以不要擔心自己被排擠！再多點耐心，之後你也能一起玩組合貼圖囉！