當媽媽們的神隊友！專家教戰子女投保術　3大重點一次看

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過去，不少新手爸媽擔心檢查結果會影響到新生兒保險的保費或核保，針對此疑慮，各家保險公司自2012年起，對於保險年齡0歲之新生兒（滿6個月大前），針對衛生福利部公告的新生兒篩檢項目之疾病，應排除等待期的規範，因此，也提醒所有新手媽媽切勿為了保險，延後作新生兒先天性代謝異常疾病篩檢的時間，反而容易錯過黃金治療期。
隨著寶寶逐漸長大，母體給的抗體大約會在6個月大之後開始消退，改由寶寶自身的免疫系統對抗外界的細菌與病毒。由於這階段寶寶的免疫機制尚未成熟，如遇病毒入侵，嚴重的話可能隨時要住院觀察治療，南山人壽建議，可提早為家中嬰幼兒規劃住院日額、實支實付、手術醫療等保障，精準填補0-1歲可能面臨的醫療風險。
對於家中有1-14歲的兒童及少年，隨著小孩逐漸長大、活動力變高，意外傷害險成為這時期最需要加強的保障重點。根據衛福部2022年死因統計結果分析，「事故傷害」是台灣1-14歲的兒少死亡原因的首位，其中，又以運輸事故、跌倒(落)以及意外溺死或淹沒為前3大兒少事故傷害的死亡原因。
南山人壽建議，媽媽們可為孩子規劃完整的意外傷害、住院日額以及實支實付保障，尤其是有提供骨折或重大燒燙傷保障的意外傷害險，為活潑好動的孩子增添保障，一旦面臨意外時刻，可享有良好的醫療品質和專業照護，讓孩子可以無憂地健康長大。
至於家中有15至24歲少年及青年，根據衛福部最新死因統計，「事故傷害」、「蓄意自我傷害」、「癌症」為15-24歲少年及青年的前3大死亡原因。在此階段，南山人壽建議，除了可以幫小孩強化意外傷害及實支實付保障，隨著癌症及重大疾病走向年輕化，也建議媽媽們可考慮開始為孩子規劃癌症及重大疾病險，為未來可能的醫療風險提前部署，給孩子安心無畏懼的生活。