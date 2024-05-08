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當媽媽們的神隊友！專家教戰子女投保術　3大重點一次看

▲母親節前夕，壽險專家提供媽媽們提供子女投保建議，讓保險能成為媽媽們照顧家庭的堅實後盾。（圖／南山人壽提供）
▲母親節前夕，壽險專家提供媽媽們提供子女投保建議，讓保險能成為媽媽們照顧家庭的堅實後盾。（圖／南山人壽提供）

記者顏真真／台北報導

「我每天要做別人的，老婆、媽媽、女兒、媳婦、員工、一個愛地球的好人。我真的已經累到⋯⋯你們懂我的意思吧。」戲劇《不夠善良的我們﻿》中的這段台詞，道出每一位媽媽的心聲。儘管疲累、卻又義無反顧想為小孩付出一切，正是所有母親的共同心聲，隨著母親節即將到來，壽險專家建議可善用保險，成為媽媽們照顧家庭的堅實後盾，尤其許多父母都會幫子孩買保險，如何在有限預算，針對不同年齡孩子買對保險，填補可能的風險漏洞更為重要。

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每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，無論是處於妊娠期間的準媽媽、新手媽媽或是身經百戰的資深媽媽，無不想給孩子最健全完整的保障與照顧，對於家中有0-1歲的新生兒及嬰兒，南山人壽表示，由於剛出生的嬰兒，先天代謝異常疾病的症狀大多不明顯，應讓寶寶在出生滿48小時後，及時接受政府所補助的21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢。

過去，不少新手爸媽擔心檢查結果會影響到新生兒保險的保費或核保，針對此疑慮，各家保險公司自2012年起，對於保險年齡0歲之新生兒（滿6個月大前），針對衛生福利部公告的新生兒篩檢項目之疾病，應排除等待期的規範，因此，也提醒所有新手媽媽切勿為了保險，延後作新生兒先天性代謝異常疾病篩檢的時間，反而容易錯過黃金治療期。

隨著寶寶逐漸長大，母體給的抗體大約會在6個月大之後開始消退，改由寶寶自身的免疫系統對抗外界的細菌與病毒。由於這階段寶寶的免疫機制尚未成熟，如遇病毒入侵，嚴重的話可能隨時要住院觀察治療，南山人壽建議，可提早為家中嬰幼兒規劃住院日額、實支實付、手術醫療等保障，精準填補0-1歲可能面臨的醫療風險。

對於家中有1-14歲的兒童及少年，隨著小孩逐漸長大、活動力變高，意外傷害險成為這時期最需要加強的保障重點。根據衛福部2022年死因統計結果分析，「事故傷害」是台灣1-14歲的兒少死亡原因的首位，其中，又以運輸事故、跌倒(落)以及意外溺死或淹沒為前3大兒少事故傷害的死亡原因。

南山人壽建議，媽媽們可為孩子規劃完整的意外傷害、住院日額以及實支實付保障，尤其是有提供骨折或重大燒燙傷保障的意外傷害險，為活潑好動的孩子增添保障，一旦面臨意外時刻，可享有良好的醫療品質和專業照護，讓孩子可以無憂地健康長大。

至於家中有15至24歲少年及青年，根據衛福部最新死因統計，「事故傷害」、「蓄意自我傷害」、「癌症」為15-24歲少年及青年的前3大死亡原因。在此階段，南山人壽建議，除了可以幫小孩強化意外傷害及實支實付保障，隨著癌症及重大疾病走向年輕化，也建議媽媽們可考慮開始為孩子規劃癌症及重大疾病險，為未來可能的醫療風險提前部署，給孩子安心無畏懼的生活。

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