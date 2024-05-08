為蘆洲案轟「中央卡地方」！林右昌：黃國昌對市政不是這麼了解

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林右昌說明，「蘆南蘆北案」涉及新北市的三重果菜市場遷移，不過當初「蘆南蘆北案」公展時，那塊用地被劃為公園、綠地，後來新北市政府審議都市計畫時，才提出要把三重果菜市場遷到這塊基地，中央建議市府應該補辦公展，不過市府未補辦公展就將案子送至內政部，「所以在審議的過程裡面，蘆州地方都還有許多陳情的意見，當然這樣也會影響到整個審查的進度」。
林右昌表示，在程序部份，新北市應該要補辦公展，讓地方了解果菜市場遷移後相關的交通配套以及政策評估，當然也要收集地方意見、充分說明跟溝通，他認為對相關案件的審議會有所助益。
針對三重果菜市場，林右昌指出，原本三重果菜市場這塊基地，與蘆南蘆北區段徵收案不同，這個地方要採取更新的方式，所以實施者是私人企業，也就是利百代公司提出要把5公頃多的市場用地變更為商業區。內政部雖在2017年已經審議都市計劃，不過審議後，因為這個地方涉及相關回饋，所以內政部也在大會裡面決議，請新北市政府要跟開發實施者進行相關協議並簽訂協議書，並把協議內容放至計畫的書圖中，以確保相關權益。
林右昌強調，目前為止相關程序還沒完成，舊跟新計畫審議部份也尚未完成，新北市府也還沒送到內政部，所以三重果菜市場基地雖然完成都市計畫審議，但還沒有完成法定程序，因此尚未正式發佈實施，上述課題都涉及都市計畫的專業，對新北市來講很重要、也非常複雜。
林右昌表示，他日前特別率隊拜訪新北市長侯友宜，讓侯友宜充分了解相關課題，當天雙方會談也非常愉快，大家都非常有共識，新北市也很積極，副市長劉和然4月9日已率領團隊拜訪內政部政務次長花敬群，針對蘆南蘆北幾個課題進一步溝通跟討論。
林右昌指出，會中雙方也達成5項共識，包含果菜市場的交通配套，地方千家以上農地工廠的拆遷，還有安置計畫；另外新北市政府也準備在蘆洲地區來興建新醫院，這部分還有待跟衛福部協商討論。他認為，待這些重點課題釐清後，對於蘆南蘆北區段徵收案，不管是在區段徵收的部分，還是在都市計畫的變更跟審議就會比較順利。