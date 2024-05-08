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為蘆洲案轟「中央卡地方」！林右昌：黃國昌對市政不是這麼了解

▲內政部長林右昌說，黃國昌可能未掌握蘆洲南北側等案進度。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.08）
▲內政部長林右昌說，黃國昌可能未掌握蘆洲南北側等案進度。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.08）

記者林怡昕／台北報導

新北市蘆洲南北側重劃區，目前仍處於中央審查階段，不過民眾黨立委黃國昌日前卻聲稱，是「中央在卡地方」，引發在地立委林淑芬不滿。對此，內政部長林右昌今（8）日也補槍，黃國昌對新北市政、蘆南蘆北案及三重果菜市場等案，「可能不是那麼了解跟清楚，對於最新進展也不是那麼有所掌握」，所以才會引起林淑芬和在地議員那麼大的反彈。

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林右昌今天受訪時指出，中央跟地方其實都是站在同一條陣線上，只要是對地方發展有利的，中央都會全力協助跟支持，林淑芬是一個非常認真問政、且對於相關的市政議題都非常深入的立委，針對蘆南蘆北案，其實去年就曾來拜訪他，就幾個關心的部分提出意見和建議，提醒中央要特別注意，也深入討論。

林右昌說明，「蘆南蘆北案」涉及新北市的三重果菜市場遷移，不過當初「蘆南蘆北案」公展時，那塊用地被劃為公園、綠地，後來新北市政府審議都市計畫時，才提出要把三重果菜市場遷到這塊基地，中央建議市府應該補辦公展，不過市府未補辦公展就將案子送至內政部，「所以在審議的過程裡面，蘆州地方都還有許多陳情的意見，當然這樣也會影響到整個審查的進度」。

林右昌表示，在程序部份，新北市應該要補辦公展，讓地方了解果菜市場遷移後相關的交通配套以及政策評估，當然也要收集地方意見、充分說明跟溝通，他認為對相關案件的審議會有所助益。

針對三重果菜市場，林右昌指出，原本三重果菜市場這塊基地，與蘆南蘆北區段徵收案不同，這個地方要採取更新的方式，所以實施者是私人企業，也就是利百代公司提出要把5公頃多的市場用地變更為商業區。內政部雖在2017年已經審議都市計劃，不過審議後，因為這個地方涉及相關回饋，所以內政部也在大會裡面決議，請新北市政府要跟開發實施者進行相關協議並簽訂協議書，並把協議內容放至計畫的書圖中，以確保相關權益。

林右昌強調，目前為止相關程序還沒完成，舊跟新計畫審議部份也尚未完成，新北市府也還沒送到內政部，所以三重果菜市場基地雖然完成都市計畫審議，但還沒有完成法定程序，因此尚未正式發佈實施，上述課題都涉及都市計畫的專業，對新北市來講很重要、也非常複雜。

林右昌表示，他日前特別率隊拜訪新北市長侯友宜，讓侯友宜充分了解相關課題，當天雙方會談也非常愉快，大家都非常有共識，新北市也很積極，副市長劉和然4月9日已率領團隊拜訪內政部政務次長花敬群，針對蘆南蘆北幾個課題進一步溝通跟討論。

林右昌指出，會中雙方也達成5項共識，包含果菜市場的交通配套，地方千家以上農地工廠的拆遷，還有安置計畫；另外新北市政府也準備在蘆洲地區來興建新醫院，這部分還有待跟衛福部協商討論。他認為，待這些重點課題釐清後，對於蘆南蘆北區段徵收案，不管是在區段徵收的部分，還是在都市計畫的變更跟審議就會比較順利。

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