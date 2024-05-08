「想賺錢的照過來！」 作家揭資產翻倍術：理財學巧芯點石就成金
國民黨立委徐巧芯近日捲入多項爭議，還被爆與丈夫劉彥澧2021年買下京華城附近一間中古屋，遭質疑「精準投資高獲利」。對此，作家苦苓今（8）日諷刺，徐巧芯房子都更成功指日可待，資產價值立刻翻倍，又一個激勵人心的勵志故事，投資300多萬，獲益可能高達4500千萬，這才叫真本事，並諷刺「理財學巧芯，點石就成金」。
政治中心／台北報導
「很想賺錢的照過來！」苦苓在臉書指出，徐巧芯先在議會質詢說京華城改建，可能造成附近房價飛漲、有人乘機炒作房地產，不久卻在京華城對面買了50幾年的老公寓，不但可以跟台北富邦貸款到八成，還可以再貸168萬來裝潢。
苦苓提到，從此以後，徐巧芯就和其他議員截然不同，再也沒有對京華城高到離奇的840％容積率講過任何一句話，非但如此，她還在交屋之後，參加當地的都更說明會，大力鼓吹所住地區的都更，為自己謀福利不遺餘力。
苦苓直呼，有趣的是，徐巧芯登記財產的購屋日期卻刻意寫成都更說明會之後，是為了「避嫌」嗎？但她已經毫不避嫌了；他說，在長期資助徐巧芯的「都市更新發展協會」努力下，她的房子都更成功指日可待，資產價值立刻翻倍，又一個激勵人心的勵志故事，「投資300多萬，獲益可能高達4500千萬，這才叫真本事！理財學巧芯，點石就成金」。