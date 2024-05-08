零負評頂流！《淚之女王》臨演PO「金秀賢遞椅子給我坐」被推爆
講述財團女接班人得腦瘤絕症之後，與律師老公修補婚姻成功的韓劇《淚之女王》，以24.9%高收視爆紅，主角金秀賢、金智媛人氣水漲船高，《淚之女王》的臨演韓藝珠（音譯）近期公開金秀賢暖舉，在片場目睹他遞椅子給人坐，引起社群網站一陣熱議。
記者羅凌筠／綜合報導
韓藝珠在《淚之女王》第15集飾演水族館員工，劇情是金智媛重返失憶前跟金秀賢約會的水族館，韓藝珠給前來水族館的兩人獻上花束，並說：「洪海仁小姐（金智媛角色）包下整個場館並訂好花束，4年前也有這樣包場過。」再次印證金智媛失憶前對金秀賢的心意。
韓藝珠回想起拍攝當時的情況說，「在片場等待時間變長了，親自拿著3個椅子來，讓我坐著等的『關懷王』金秀賢演員，總是笑著溫暖拍攝現場，天使般的金智媛演員，再見吧。」並表示能一起拍《淚之女王》就已經很幸福了。
韓藝珠的發文引起許多粉絲圍觀，紛紛留言「喜歡這樣沒有一點明星架子的藝人」、「人品值得欣賞」、「越有名越謙虛」、「哇，他倆能紅是有原因的，連群演都照顧到」、「很多人一旦出名了就會變得很傲慢，但是他們完全沒有哎」、「人美心善」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道