好市多「隱藏好物」可當鞋櫃！會員愣：超聰明 內行一看急勸丟掉
美式連鎖賣場好市多（Costco）因為物美價廉，加上時不時就有新品推出，即便要有會員才能入內購物，仍然有大批民眾甘願加入會員。而近日，就有網友分享，自己利用好市多的「牛奶紙箱」來當作免費的鞋櫃，不僅環保又省錢，讓不少會員讚嘆直呼：「哇！好聰明哦」、「環保又實用真的很棒」，沒想到卻也有不少人直言「勸你還是丟掉....蟑螂超愛紙箱」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「鞋櫃不夠放....好市多牛奶紙箱讓我省下買鞋櫃的錢....環保利用好棒棒」，而仔細看貼出的照片，其實就是好市多夯品柯克蘭鮮奶的紙箱，由於凹槽設計的關係，將牛奶拿起來之後，紙箱不論是深度還是高度剛好都可以放下一雙鞋子，看上去整齊又療癒。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽！環保又實用，真是聰明耶」、「哇！紙箱被我丟掉好幾個了，怎麼都沒想到可以拿來當鞋櫃」、「很棒的物盡其用！還蠻有質感的」；不過也有不少內行人表示「建議還是不要用紙箱喔....會有蟑螂」、「紙箱其實是最髒，餐飲業路過」、「蟑螂很喜歡在紙箱下蛋喔.....之後就會開始出現蟑螂在家中了」、「用紙箱會生蟑螂小蟲，鞋子也易染塵發霉」。
日本家事達人認證！蟑螂超愛紙箱是真的
對於網友的說法，日本家事達人岡本望美曾指出，紙箱具有溫暖又有許多縫隙的特性，是蟑螂偏愛的躲避場所，蟑螂也會吃紙箱的接著劑，這也是為什麼剛搬入一個新落成的家中時，明明還沒有下過廚、也沒有垃圾，卻發現家裡有蟑螂的其中一個原因，便是搬家用的紙箱有蟑螂蛋，過一陣子孵化出來。
岡本望美提到，不只是搬家，從網路購物等管道訂購商品時，也要小心留意收取的包裹紙箱，如果集中出貨的倉庫陰暗、未做好除溼，很有可能是蟑螂聚集的場所，民眾沒有事盡量不要在家中推放大量的紙箱。