母親節全家咖啡10元喝！美式、拿鐵限3天特價 寄杯咖啡18杯520元
迎接溫馨母親節，全家推出會員限定優惠，門市有美式、拿鐵、柳橙香柚綠茶都有第2杯10元優惠，還有含Fami!ce 霜淇淋第2支10元，再加10元贈Pocky香蕉棒一盒；APP隨買跨店取推出520元優惠組合，可選單品美式10杯、單品拿鐵9杯、經典美式18杯、經典拿鐵15杯、品茶55元系列15杯、私品茶65元系列13杯、Fami!ce霜淇淋15支。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家便利商店
📍門市｜5月10日至5月12日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折，原價99元、特價55元
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾Fami!ce 霜淇淋第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元
（加10元贈Pocky香蕉棒一盒）
📍APP｜5月10日至5月12日
◾中杯單品美式10杯520元，6.5折，原價80元、特價52元
◾中杯單品拿鐵9杯520元，6.4折，原價90元、特價58元
◾大杯經典美式18杯520元，6.5折，原價45元、特價29元
◾大杯經典拿鐵15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶55元系列15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶65元系列13杯520元，8.3折，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋15支520元，7.1折，原價49元、特價35元
此外，全家5月9日起開賣由哥倫比亞空運進口的康乃馨鮮花花束，由鮮紅色的康乃馨搭配粉嫩色包裝創造心花開的氛圍，並以紅色康乃馨的花語「祝福媽媽健康長壽」向媽媽傳遞最真摯、溫暖的愛意，每束售價99元，共160間店舖限定販售，消費者可透過「全家」APP地圖趣-「母親節花束」地圖查詢販售店舖。
7-11於5月8日起，於限定門市販售「空運進口康乃馨」，單支售價120元，特別自哥倫比亞引進粉色、粉橘色康乃馨，精緻的外盒包裝由集團團隊創新設計，以粉紫色閃閃落下、有施魔法讓媽媽心花綻放的感覺，搭配LOVE MOM及雪鈴兔波波誠摯為母親們獻上最溫暖、真誠的愛！