福德祠遭祝融焚毀 券商許願開頭獎捐贈重建基金如願

位於台中市南區工學路的得鴻福彩券行，5月2日開出今彩539頭獎，公益彩券商會榮譽理事長何昱奇透露，「這是店家與土地公許願的神蹟顯現」。原來去年工學里福德祠遭遇祝融焚毀，券商許諾若彩券行開出頭獎，便捐獻十萬元做為建廟基金。彩商如願，今天兌現承諾大方捐款外，允諾與土地公約定持續有效，「只要開出頭獎，就捐款」。
記者金武鳯/台中報導
何昱奇表示，今彩539頭獎中獎率約為58萬分之一，得鴻福彩券行賴姓經銷商與工學里土地公約定後，僅短短四個月就美夢成真，於5月2日開出539頭獎，獲得彩金800萬元。他認為，這是店家與土地公許願獲得保佑，方能神蹟顯現。得鴻福與土地公的約定，還有開出大樂透頭獎，捐款30萬元；威力彩頭獎則捐60萬元，全數做為土地公重建基金。
何昱奇表示，工學里土地公廟是全里信仰中心，香火鼎盛。豈料去年六月遭遇祝融，土地公廟付之一炬。地方信仰中心遭到焚毀，他和得鴻福彩券行賴姓老闆很難過，承諾若能開出頭獎，便捐出十萬元做為建廟基金。土地公果然神威顯赫，在推動重建期間真的開出頭獎。
工學里福德祠因行政劃分於2002年分里出工學里，由第一屆里長陳道森率地方耆老集資籌建工學里土地公廟，去年（2023年）六月福德祠慘遭祝融後，經過近一年來的努力，土地公廟已購得土地將進行重建，目前重建經費尚缺2000萬元。得鴻福彩券今天如約前往捐贈十萬建廟基金外，也呼籲大家多買彩券，幫助社會公益形成良善循環，一旦再開出大獎，約定仍然算數。今日得鴻福彩券行除了捐贈十萬元建廟金之外，還準備了發財湯圓給民眾一起享用，分享中獎人與土地公的財氣