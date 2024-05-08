山本由伸8局優質先發！大谷手感冷沒差　道奇8：2勝馬林魚收6連勝

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山本由伸在1局上半遭到Jazz Chisholm Jr. 狙擊，被敲出一發陽春砲，但隨即回穩未再丟分，道奇打線在1局下半，靠著安打加上大谷翔平選到保送形成滿壘，Max Muncy大棒一揮擊出滿貫砲，一棒打回4分打點，幫助道奇4：1反超比分。
4局下半道奇攻勢再起，先靠著Andy Pages的犧牲打跑回1分，隨後馬林魚捕手Christian Bethancourt牽制三壘發生暴傳，再送給道奇1分，在三壘有人的情況下，Gavin Lux掃出左外野方向2分砲，將領先擴大至8：1。
大谷翔平熄火 這一場比賽有隊友力挺
山本由伸在6局上半再被Bryan De La Cruz敲出一發陽春砲，但之後的投球未再失分，9局上半J.P. Feyereisen成功製造3個出局數，終場道奇就以8：2擊敗馬林魚，拿下近期的6連勝。
山本由伸在本場比賽投出旅美生涯最長投球局數的8局，全場僅被敲出2分陽春砲失2分，共計本場比賽繳出8局失2分飆5K，共用了97球，而大谷翔平本場比賽手感稍稍熄火，本場比賽先發第二棒擔任DH，繳出2支選到2次保送，跑回1分，賽後打率來到3成65，OPS1.131。
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