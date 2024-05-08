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山本由伸8局優質先發！大谷手感冷沒差　道奇8：2勝馬林魚收6連勝

▲道奇隊由山本由伸掛帥先發，他主投8局，被打5支安打、飆出5K、失掉2分，繳出優質先發內容，先發夠穩加上道奇打線本場比賽火力大爆發打回8分，終場以8：2取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊由山本由伸掛帥先發，他主投8局，被打5支安打、飆出5K、失掉2分，繳出優質先發內容，先發夠穩加上道奇打線本場比賽火力大爆發打回8分，終場以8：2取勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（8）日對上邁阿密馬林魚，道奇隊此役由山本由伸掛帥先發，他主投8局為個人旅美後最長的投球局數，被打5支安打、飆出5K、失掉2分，繳出優質先發內容，先發夠穩加上道奇打線本場比賽火力大爆發打回8分，終場以8：2取勝。山本由伸拿下本季第4勝。而道奇隊強打大谷翔平本場則是手感稍稍熄火，繳出2支0，選到2次保送，跑回1分，賽後打率略降為3成65，OPS1.131。

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山本由伸好投　道奇隊迅速建立起8：1領先

山本由伸在1局上半遭到Jazz Chisholm Jr. 狙擊，被敲出一發陽春砲，但隨即回穩未再丟分，道奇打線在1局下半，靠著安打加上大谷翔平選到保送形成滿壘，Max Muncy大棒一揮擊出滿貫砲，一棒打回4分打點，幫助道奇4：1反超比分。

4局下半道奇攻勢再起，先靠著Andy Pages的犧牲打跑回1分，隨後馬林魚捕手Christian Bethancourt牽制三壘發生暴傳，再送給道奇1分，在三壘有人的情況下，Gavin Lux掃出左外野方向2分砲，將領先擴大至8：1。

▲大谷翔平本場比賽手感稍稍熄火，本場比賽先發第二棒擔任DH，繳出2支選到2次保送，跑回1分，賽後打率來到3成65，OPS1.131。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本場比賽手感稍稍熄火，本場比賽先發第二棒擔任DH，繳出2支選到2次保送，跑回1分，賽後打率來到3成65，OPS1.131。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平熄火　這一場比賽有隊友力挺

山本由伸在6局上半再被Bryan De La Cruz敲出一發陽春砲，但之後的投球未再失分，9局上半J.P. Feyereisen成功製造3個出局數，終場道奇就以8：2擊敗馬林魚，拿下近期的6連勝。

山本由伸在本場比賽投出旅美生涯最長投球局數的8局，全場僅被敲出2分陽春砲失2分，共計本場比賽繳出8局失2分飆5K，共用了97球，而大谷翔平本場比賽手感稍稍熄火，本場比賽先發第二棒擔任DH，繳出2支選到2次保送，跑回1分，賽後打率來到3成65，OPS1.131。

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