藍委質疑桃園輪流限電 陳建仁：停電跟缺電不應混為一談
桃園單月停電35次，有國民黨立委質疑是否等同輪流限電？對此行政院長陳建仁今（8）日表示，台電已經對外說明得很清楚，停電跟缺電是完全無關，如果是事故引起的停電，在最短的時間內經由搶修後，就可以恢復供電；那如果是缺電，就沒有辦法經由搶修來供電，這兩個事件不應混為一談，也希望媒體或民代，都能夠就證據來說話，才不會以訛傳訛，造成民眾不必要的恐慌。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，台電已對外說明清楚，停電跟缺電是完全無關，最近對於桃園近日停電事件，有做過相關統計，其中63%是因外力引起，31%是因設備引起，還有6%是天災引起。像在桃園昨天停電有1萬4千戶受到影響，這就是因為民間的吊車碰觸到輸電電網，導致了電驛動作饋線跳脫的關係；另今天停電，也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的停電。
陳建仁指出，台電對於桃園停電問題相當重視，並已啟動桃園巡檢計畫，在計畫中會請新北、新竹、苗栗營業處1百多位的同仁，來加入相關設備的修檢還有維護，相信在這樣的努力下，都一定可以使桃園的停電事件可以減到最少，在這裡也要為第一線巡檢同仁加油打氣。
陳建仁也呼籲，停電跟缺電是完全不同的情況，如果是事故引起的停電，在最短的時間內，經由搶修以後就可復電；如果是缺電就沒有辦法經由及時搶修來供電，所以這兩個事件，不應該混為一談，也希望相關媒體或民意代表，都能夠就證據來說話，這樣才不會以訛傳訛，造成民眾不必要的恐慌，也讓台電同仁的努力，也得到大家的支持。