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蘋果發布會藏彩蛋！庫克腳上的Nike球鞋Made on iPad　成意外亮點

▲蘋果公司於台灣時間昨（7）日舉辦名為「Let Loose」的發表會，執行長庫克腳上的「Nike Air Max 1 ’86」球鞋竟成這場春季發表會上的最大亮點。（圖／擷取自外媒Hypebeast）
▲蘋果公司於台灣時間昨（7）日舉辦名為「Let Loose」的發表會，執行長庫克腳上的「Nike Air Max 1 ’86」球鞋竟成這場春季發表會上的最大亮點。（圖／擷取自外媒Hypebeast）

記者鄭妤安/台北報導

蘋果公司於台灣時間昨（7）日舉辦名為「Let Loose」的發表會，正式推出新一代iPad Pro（M4）、iPad Air（M2）、Apple Pencil Pro等新品。活動直播影片時長約為35分鐘，同樣由執行長庫克（Tim Cook）開場，沒想到他腳上的「Nike Air Max 1 ’86」球鞋竟成這場春季發表會的最大彩蛋。

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▲（圖／擷取自外媒Hypebeast）
▲執行長庫克（Tim Cook）腳上的「Nike Air Max 1 ’86」球鞋竟成蘋果春季發表會上的最大彩蛋。（圖／擷取自外媒Hypebeast）
外媒《Hypebeast》報導透露，這是一雙客製化的運動鞋，這款鞋是為了配合搭載M4晶片的iPad Pro和新款Apple Pencil Pro的發布而設計的，外觀鞋身和鞋底以灰白色網狀呈現，擋泥板和鞋頭採用獨特的柔和波浪效果和彩虹斑點圖案，而Swoosh（Nike的商標）以及鞋跟處的裝飾縫線，模仿Apple Pencil畫出的草圖線條，代表在向Apple Pencil Pro致敬。

更令人驚喜的是，1986年的「Swoosh」標誌也出現在鞋舌上，並附有手寫字樣「Made on iPad」。蘋果與Nike是長期的合作關係，庫克發表會的這雙鞋子，等於是在慶祝全新iPad發布，爲這位科技品牌的掌門人量身製作。

知名線上球鞋雜誌《Sneaker News》報導寫道，現代科技如此先進，可以在各類型小工具上完成各種專業級工作，並幽默表示，「雖然大家無法獲得這雙穿在庫克腳上『Made on iPad』的鞋，但Apple的新款iPad系列將於5月15日上市！」

▲（圖／擷取自外媒Hypebeast）
▲「Swoosh」標誌也出現在86年代的鞋舌上，並附有手寫字樣「Made on iPad」。（圖／擷取自外媒Hypebeast）

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