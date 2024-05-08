王心凌、《山河令》張哲瀚敲碗成功 hito音樂獎30組豪華卡司出爐
2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今（8）日宣布，王心凌、艾薇、李千娜、閻奕格、魏如萱，以及超夯陸劇《山河令》主角張哲瀚，都將閃耀出席頒獎典禮，總計超過30組超豪華卡司共襄盛舉，5月25日將輪番上陣帶來精采演出，嗨翻台北小巨蛋！
記者黃雅琪／綜合報導
「甜蜜天后」王心凌確定出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，王心凌去年推出全新專輯《Bite Back》，不但獲得全亞洲電台、數位、超過60個排行榜冠軍，在「2023 Hit Fm年度百首單曲」票選中，強力主打冒險力作〈BITE BACK〉更被粉絲票選為前十名！〈SUGAR HIGH〉跟〈對賭〉也都擁有亮眼的好成績，專輯有3首歌曲入選百首單曲。好成績有目共睹，王心凌一舉入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」獎項，更以〈感情用事〉拿下hito年度十大華語歌曲。
演而優則唱的中國大陸男星張哲瀚，去年推出專輯《深藍者》大受好評，《深藍者》以音樂敘事，送上寄給深海的7首序曲，坦然呈上赤忱生長的內心獨白，等待大海的迴響。歌曲〈途〉、〈冰川消失那天〉躍進「2023 Hit Fm年度百首單曲」，〈途〉更被票選為百首單曲的第二名，音樂成績亮眼，張哲瀚備受樂壇及樂迷矚目，一舉入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項。
金曲歌后魏如萱身為「OH夜DJ」力挺頒獎典禮，無論是擔任演出嘉賓或頒獎人都義不容辭，歌迷們也很期待魏如萱在今年hito流行音樂獎會如何驚豔大家，她幽默的說：「這是我千拜託萬拜託來的機會，不管把我放在哪裡我都要參與！請大家沒有看到我之前，不准離開小巨蛋！不可以！」
2024 hito流行音樂獎頒獎典禮出席歌手名單：BOOM！怪物星人、Ella陳嘉樺、FEniX、GENBLUE 幻藍小熊、GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治、JADE、Marz23、Ozone、U:NUS、W0LF(S) 五堅情、王心凌、艾薇、李千娜、派偉俊 Patrick Brasca、孫盛希、動力火車、徐暐翔、張哲瀚、許富凱、楊乃文、蕭敬騰、閻奕格、麋先生以及魏如萱。
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