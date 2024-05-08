鵜鶘「生吞動物園同事」！小孩目睹狂尖叫 苦主矇了：我還活著嗎
這款同事未免也太貪吃了！日前在中國西安一處動物園內，突然傳出小朋友們的尖叫聲，因為親眼目睹了一隻「鵜鶘」竟然用超大嘴巴，把一旁的同事小鴨子吞下，工作人員救援的過程也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
近期中國大陸正在放五一連假，許多觀光景點都充滿人潮，不過5月4日那天有遊客在西安某間動物園裡看到了一隻鵜鶘， 竟然在眾目睽睽之下，用牠那恐怖的大嘴將一旁小鴨子一口吞下。
由於當時現場還有許多小朋友，在目睹鵜鶘「生吞同事」的舉動，也嚇得發出尖叫聲，驚動了現場工作人員到場， 隨即對小鴨展開救援行動。
所幸苦主小鴨子並沒有任何外傷，只是身上沾滿了鵜鶘的口水，更一臉驚魂未定的呆站著，彷彿像是在說「我還活著嗎？」工作人員也將鬧事的鵜鶘從現場帶走，結束這場「生吞同事」驚魂記。
驚人的片段也在陸網上掀起熱烈討論，「生吞同事也太可怕了吧」、「 真不愧是萬物皆能吞的鵜鶘」、「 一隻小鴨算什麼，鵜鶘連水豚君都想吞了」。
📍 鵜鶘小檔案
鵜鶘是一種大型水鳥，俗稱塘鵝、布袋鵝、布袋鳥，在全球各地都有分布，平均壽命15至20年，最明顯的特徵是牠嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮，是儲存食物的地方。而一張大嘴也讓牠看到會動的物體，不論是什麼都會想嘗試吞下，是自然界的大胃王。