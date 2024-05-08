桃園人氣炸！輪流停電引民怨　藍委喊話台電：提出穩定供電方案

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國民黨立法院黨團副書記長萬美玲說，根據台電「桃園停電沒有一戶是重複」的說法，難道是台電給桃園人的恩惠？不會讓桃園人重複停到電？這是什麼心態？桃園人能不憤怒嗎？每當發生停電、跳電事故，經濟部和台電高層就把台電基層員工推上火線，要被停電的民眾，感念基層員工辛苦，不要苛責基層。萬美玲告訴經濟部和台電高層，沒有人要苛責台電基層員工，是「將帥無能累死三軍」、「政策錯誤累死基層」。
萬美玲指出，現在才5月，到了7-9月夏季用電高峰時，會是怎樣的停電狀況，根本無法想像，萬美玲具體要求經濟部和台電，再發生大規模停電，必須組成「停電、跳電專案調查小組」，邀請外部專家學者，共同調查停電、限電原因，提出穩定供電方案，給國人一個交代。
國民黨立委牛煦庭要問，台電說桃園區沒有重複停電，所以是輪流停電會比較好？台電是拿桃園做分區輪流停電的演練標的？這到底是怎麼樣的供電品質，台電欠桃園人一個交代。民進黨政府投入大量資源，用5000億元維護電網設備韌性，但實際上是看到電網「任性」。無良的網軍還說，403大地震沒有發生全台大規模停電，可見是政策成效斐然；所以是，台電強韌電網維護，是把桃園市跳過？排除在外？
牛煦庭指出，台電總經理王耀庭昨天到桃園區營業處時說，台電維護量能不足，區域檢修人力不夠。牛煦庭要問王耀庭，因應桃園大量人口成長，台電區域檢修制度到底有沒有檢討過？有沒有增補人力？事實上，現在的人力配置連搶修都吃緊，又怎麼能夠執行巡檢、維護？
牛煦庭認為，因為錯誤的能源政策，導致台電虧損到無法補足人力、更新設備，台電臨時抽調其他營業單位40人到桃園，對得起台電基層員工嗎？台電遇到外界批評就拿基層員工情緒勒索，簡直令人髮指。
國民黨立委涂權吉表示，4月15日觀音大潭電廠發生跳機之後，桃園市各區就開始分區跳電、停電，直到5月初王美花才鬆口承認是短期電力吃緊，卻不承認是缺電問題所致，呼籲即將上任的賴清德，此時已經到了重新檢討能源政策時刻，請好好檢視台灣供電問題，給國人一個穩定供電的生活環境。