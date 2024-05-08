世界首例！ 「鏡面人」內臟全轉位縮胃曠腸4月剷肉20公斤

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李小姐輾轉找上中醫大附醫代謝醫學科求診，經過主任辛明哲醫師與減重團隊詳細的諮詢評估後，李小姐接受了「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」。 辛明哲主任表示，內臟反位是一種罕見的先天性結構異常。這種情況通常是在胸部X光檢查時才會發現。
依據國際文獻顯示，大約每1萬到2萬5千人之中，會有一個左右臟器相反的個案。辛明哲主任說明，大部份內臟轉位病人，健康與常人無異，但少部份的人，可能合併有先天性的心血管疾病，而不管在何種醫療領域上，在執行內臟異位病人的手術皆極具挑戰。因為所有的器械和手術步驟，皆需要調整到與常規完全反向的位置，且因此種手術為罕見病例，無法事先練習，必須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變來完成。
辛主任說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，它有重要的二個機轉：ㄧ是減少飢餓感，二是增加攝食時的飽足感。這是因為縮胃會降低胃的飢餓素分泌，而部分小腸的曠置縮短腸道，能夠升高腸泌素，提升大腦下視丘的飽足感，進而讓減重效果更好。
國際代謝形體醫學中心黃致錕院長說明，國際代謝形體醫學中心自成立以來，已完成近八千例減重手術。對於每位病人，都會根據其身體狀況和病史進行個性化的治療方案，除了執行此次內臟全轉位減重案例外，也於去年完成了全球首例「內臟半轉位縮胃曠腸減重手術」，病人在手術後一年，成功從108公斤減輕近45公斤。