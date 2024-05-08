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世界首例！ 「鏡面人」內臟全轉位縮胃曠腸4月剷肉20公斤

▲35歲女鏡面人」內臟全轉位，接受縮胃曠腸4月剷肉20公斤。（圖／中醫大附醫提供）
▲35歲女鏡面人」內臟全轉位，接受縮胃曠腸4月剷肉20公斤。（圖／中醫大附醫提供）

記者金武鳯/台中報導

35歲上班族李小姐，高中時期因為一場車禍，意外發現自己的心臟、肺臟、胃腸道器官等內臟位置，竟然與常人左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。結婚生產後又出現產後肥胖症，170公分破百公斤體重，引發嚴重健康問題。今年一月，李小姐接受中醫大附醫執行世界首例「內臟轉位」縮胃曠腸減重手術，4個月後成功剷肉20公斤，健康狀況也明顯改善。

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李小姐今天現身說法，「展現」術前、術後判若二人的狀況。她說，儘管有著170公分的傲人身高，結婚生產後卻出現產後肥胖問題。她嘗試各種減重方式，如飲食控制、代餐及運動，效果都不理想，體重一路飆破一百公斤，成為重度肥胖病人（BMI=37.3）。同時，因為重度肥胖引發中重度脂肪肝、睡眠呼吸中止症以及胃食道逆流等健康問題，讓她意識到問題嚴重，不容再輕忽。

▲中醫大附醫執行世界首例「內臟轉位」縮胃曠腸減重手術。（圖／中醫大附醫提供）
▲中醫大附醫執行世界首例「內臟轉位」縮胃曠腸減重手術。（圖／中醫大附醫提供）
李小姐輾轉找上中醫大附醫代謝醫學科求診，經過主任辛明哲醫師與減重團隊詳細的諮詢評估後，李小姐接受了「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」。 辛明哲主任表示，內臟反位是一種罕見的先天性結構異常。這種情況通常是在胸部X光檢查時才會發現。

依據國際文獻顯示，大約每1萬到2萬5千人之中，會有一個左右臟器相反的個案。辛明哲主任說明，大部份內臟轉位病人，健康與常人無異，但少部份的人，可能合併有先天性的心血管疾病，而不管在何種醫療領域上，在執行內臟異位病人的手術皆極具挑戰。因為所有的器械和手術步驟，皆需要調整到與常規完全反向的位置，且因此種手術為罕見病例，無法事先練習，必須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變來完成。

▲35歲李小姐心臟、肺臟、胃腸道器官等內臟位置，竟然與常人左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。（圖／中醫大附醫提供）
▲35歲李小姐心臟、肺臟、胃腸道器官等內臟位置，竟然與常人左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。（圖／中醫大附醫提供）
辛主任說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，它有重要的二個機轉：ㄧ是減少飢餓感，二是增加攝食時的飽足感。這是因為縮胃會降低胃的飢餓素分泌，而部分小腸的曠置縮短腸道，能夠升高腸泌素，提升大腦下視丘的飽足感，進而讓減重效果更好。

國際代謝形體醫學中心黃致錕院長說明，國際代謝形體醫學中心自成立以來，已完成近八千例減重手術。對於每位病人，都會根據其身體狀況和病史進行個性化的治療方案，除了執行此次內臟全轉位減重案例外，也於去年完成了全球首例「內臟半轉位縮胃曠腸減重手術」，病人在手術後一年，成功從108公斤減輕近45公斤。

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