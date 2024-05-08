「陸海空軍懲罰法修正草案」增罰款 邱國正：懲處會更加周延
立法院外交國防委員會6日召開「陸海空軍懲罰法修正草案」及「軍人權益事件處理法草案」公聽會，修正草案新增賦予主官裁量權，可對下屬處以5000元以上、100萬元以下罰款，軍中人權促進會黃媽媽質疑，若部隊長官心術不正、推卸責任，難道不會發生自殺或開槍事件。對此，國防部長邱國正今（8）日表示，軍中在這幾年來不斷強化，絕對不是一言堂，主官也不可能單獨他說了算，怎麼懲處犯錯同仁，更加周延、慎重，不讓以往問題重複發生，否則就失去修法意義。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等89案。邱國正下午受訪時被問到「陸海空軍懲罰法修正草案」增財產罰款，最高可罰100萬一事，邱國正表示，為什麼修這法，大家會誤解軍中懲罰主官說了算，但現在修法原因，讓人家知道一切國軍都有編組並經過評斷，軍中在這幾年來不斷強化，絕對不是一言堂，而且主官也不可能單獨他說了算，以前發生很多問題就是主觀一人決定，沒有經過大家討論。
邱國正說，修這法原因就是編組一定是很多人，包括法律等外部學者專家共同來研擬，怎麼懲處犯錯同仁，更加周延、要很慎重，不讓以往問題反複發生，就失去修法的意義。
媒體追問立委赴太平島考察一事，邱國正表示，國防部所負責工作就是運輸，肩負怎樣把人員安全運輸過去、回來，行程之前都會跟相關委員說明，現在南海狀況、肩並肩，另外還有中共南部戰區遠海長航不對，美國還有航母也在那附近活動，複雜性可能怎樣不做臆測，但會將當前狀況向立委說明，給他們做決定。
媒體詢問520交接新任部長顧立雄的情況？邱國正表示，平時有工作接觸，都按照正常作業程序進行，保持良好互動，國防政策有延續性的，基本涵養跟認知都具備，他沒有顧慮。
媒體詢問前印太司令阿基里諾（John Aquilino）受訪時示警，中共可能對金馬侵擾可能更嚴重，時機點可能選在520前後？邱國正表示，國軍隊戰備應處的平時訓練就是在這地方，儘量讓這些事情不要發生，敵情掌握是他們基本工作，敵人什麼動態大部分取決他們自己，任何國家做任何動態都會經過作全般考量，他們無法完全得知對方的輕重緩急，但國軍的防備就是嚴密監控、了解狀況，並儘早應處。