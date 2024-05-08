NBA／「士官長+KD」組大團？若Durant申請交易　熱火該如何操作

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此前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上透露，他和Durant有談過，後者對於加盟熱火持開放態度，「我已經和KD談過這個休賽期加盟熱火，我知道KD會看這檔節目，他自己可以證明這點，我和他進行了很深度的交流。」
根據《Inside The Heat》就分析，熱火的奪冠窗口正在變小，但他們仍是一支優秀的球隊，正在選擇重建還是拚一波大的，這個休賽季除了考慮球隊和Jimmy Butler的未來，還要尋求補強才能讓球隊變得更好。以熱火總管Pat Riley過去的作風，也有可能將頭牌Jimmy Butler換掉，換成以Kevin Durant與Bam Adebayo為首的陣容。
Kevin Durant加盟熱火動機，主帥Erik Spoelstra是一大關鍵
太陽在季後賽首輪以0：4遭到灰狼橫掃淘汰，除了陣中缺少控球後衛外，Kevin Durant也曾在賽後記者會上提到，認為太陽隊沒有好好利用自己的優勢，常常只是站在底角當等球射手，在球場上的戰術地位並不太高。
過去熱火主帥Erik Spoelstra曾在2016年招募Kevin Durant時表示，「只要Kevin Durant願意來到熱火，就會給他像LeBron James當時在熱火時的戰術地位。」這或許是能吸引KD降臨邁阿密的一個點。
熱火有沒有機會交易得到Kevin Durant？賭盤怎麼看
要知道太陽在未來7年是沒有選秀權的，熱火若想換來KD勢必要將手上的球員資產，轉換成選秀權才有機會順利交易，外界就預測至少要2至3枚首輪籤，搭上1至2名可上場輪替的球員交易案才有望成形，屆時這勢必是一筆牽涉3支以上球隊的多方交易。
根據美國賭盤《BetOnline》數據顯示，目前熱火隊是最有機會得到Kevin Durant的球隊，此外《inside The Heat》也給出一組以Tyler Herro、Duncan Robinson加上一枚首輪籤的報價，但這組報價預期太陽並不會接受，屆時熱火將會尋求透過交易換成選秀籤，在與太陽進行協商。
Kevin Durant適合邁阿密熱火嗎？
身為聯盟最強傭兵的Kevin Durant不管加盟哪隊，都不太會有磨合上的問題，但隨著Kevin Durant年事已高，在場上體力大不如前，需要有人能在防守端分擔他的責任，在熱火陣中有Jimmy Butler與Bam Adebayo都能幫助他。此外Kevin Durant的到來，勢必能幫助熱火增加以往在季後賽的進攻火力，而不是全靠「Playoff Jimmy」。
熱火總管Pat Riley在昨天的記者會上表明，為了讓熱火重新找回競爭力，任何交易都是可以考慮的，團隊的操作爭取拿下另一名球星。沒有人知道Pat Riley會如何操盤，雖不排除組成以Jimmy Butler、Bam Adebayo、Kevin Durant為首的三巨頭，但Pat Riley也有可能將Jimmy Butler與Bam Adebayo的組合，換成以Kevin Durant與Bam Adebayo的組合。」
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