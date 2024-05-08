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NBA／「士官長+KD」組大團？若Durant申請交易　熱火該如何操作

▲Kevin Durant有無機會跳槽加盟邁阿密熱火的討論，讓外界產生濃厚興趣。鳳凰城太陽的組團失敗，可能會讓他提前對未來有新的規劃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant有無機會跳槽加盟邁阿密熱火的討論，讓外界產生濃厚興趣。鳳凰城太陽的組團失敗，可能會讓他提前對未來有新的規劃。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA鳳凰城太陽組建以Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal為首的三巨頭陣容，但在今年季後賽首輪就被明尼蘇達灰狼橫掃出局，其中有關三巨頭是否解體以及Kevin Durant有無機會跳槽加盟邁阿密熱火的討論，讓外界產生濃厚興趣。《NOWnews》也整理外界看法，同時給出分析，看熱火如何「釣」KD這一條大魚。

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前NFL球星Chad Ochocinco爆料KD想加盟熱火

此前NFL球星Chad Ochocinco在節目《Nightcap》上透露，他和Durant有談過，後者對於加盟熱火持開放態度，「我已經和KD談過這個休賽期加盟熱火，我知道KD會看這檔節目，他自己可以證明這點，我和他進行了很深度的交流。」

根據《Inside The Heat》就分析，熱火的奪冠窗口正在變小，但他們仍是一支優秀的球隊，正在選擇重建還是拚一波大的，這個休賽季除了考慮球隊和Jimmy Butler的未來，還要尋求補強才能讓球隊變得更好。以熱火總管Pat Riley過去的作風，也有可能將頭牌Jimmy Butler換掉，換成以Kevin Durant與Bam Adebayo為首的陣容。

▲Kevin Durant抱團失敗，太陽遭橫掃，下季有可能加盟熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant抱團失敗，太陽遭橫掃，下季有可能加盟熱火。（圖／美聯社／達志影像）
Kevin Durant加盟熱火動機，主帥Erik Spoelstra是一大關鍵

太陽在季後賽首輪以0：4遭到灰狼橫掃淘汰，除了陣中缺少控球後衛外，Kevin Durant也曾在賽後記者會上提到，認為太陽隊沒有好好利用自己的優勢，常常只是站在底角當等球射手，在球場上的戰術地位並不太高。

過去熱火主帥Erik Spoelstra曾在2016年招募Kevin Durant時表示，「只要Kevin Durant願意來到熱火，就會給他像LeBron James當時在熱火時的戰術地位。」這或許是能吸引KD降臨邁阿密的一個點。

熱火有沒有機會交易得到Kevin Durant？賭盤怎麼看

要知道太陽在未來7年是沒有選秀權的，熱火若想換來KD勢必要將手上的球員資產，轉換成選秀權才有機會順利交易，外界就預測至少要2至3枚首輪籤，搭上1至2名可上場輪替的球員交易案才有望成形，屆時這勢必是一筆牽涉3支以上球隊的多方交易。

根據美國賭盤《BetOnline》數據顯示，目前熱火隊是最有機會得到Kevin Durant的球隊，此外《inside The Heat》也給出一組以Tyler Herro、Duncan Robinson加上一枚首輪籤的報價，但這組報價預期太陽並不會接受，屆時熱火將會尋求透過交易換成選秀籤，在與太陽進行協商。

▲Kevin Durant可能離開太陽，外界傳聞有機會加盟熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant可能離開太陽，外界傳聞有機會加盟熱火。（圖／美聯社／達志影像）
Kevin Durant適合邁阿密熱火嗎？

身為聯盟最強傭兵的Kevin Durant不管加盟哪隊，都不太會有磨合上的問題，但隨著Kevin Durant年事已高，在場上體力大不如前，需要有人能在防守端分擔他的責任，在熱火陣中有Jimmy Butler與Bam Adebayo都能幫助他。此外Kevin Durant的到來，勢必能幫助熱火增加以往在季後賽的進攻火力，而不是全靠「Playoff Jimmy」。

熱火總管Pat Riley在昨天的記者會上表明，為了讓熱火重新找回競爭力，任何交易都是可以考慮的，團隊的操作爭取拿下另一名球星。沒有人知道Pat Riley會如何操盤，雖不排除組成以Jimmy Butler、Bam Adebayo、Kevin Durant為首的三巨頭，但Pat Riley也有可能將Jimmy Butler與Bam Adebayo的組合，換成以Kevin Durant與Bam Adebayo的組合。」

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