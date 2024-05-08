電價漲竊電案件頻傳！雲林去年追償1100萬電費 台電頒破案獎勵金
今（2024）年4月電費調漲，頻繁傳出竊電案，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，多為商家和住宅用電，今年迄今已查獲17件，追償600多萬元電費。為杜絕電纜線遭竊，台電積極與檢警部門配合，今（8）日也特別到雲林縣警察局頒發24萬破案獎金，感謝警方打擊不法竊盜集團，維護民眾用電及公共安全。
記者林莞茜／綜合報導
隨著電價逐年調漲，違規用電案件也頻傳，根據統計，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，並依每月用電時間及用電量，最多追償1年、最少3個月電費，共追償1100多萬元電費，今年至今則已查獲17件，且多為住家用電，追償600多萬元電費。
台電雲林區營業處業務副處長張季切提醒，不肖人士在電表上動手腳，但電表異常很容易發覺，經抄表員或民眾檢舉發現將追償，
籲民眾或商家切勿有僥倖心態。雲林警方也自去年底追查發現，虎尾、斗六、斗南、北港等地發生多起台電電纜遭竊案，而遭竊地點多為斗六工業區及各鄉鎮人煙稀少地區，被竊電纜長度逾2公里，嚴重影響民生及工業供電穩定，警方追查後，合計逮捕犯嫌16名，其中多人為慣犯，後均依法究辦。
為感謝警方協助逮捕竊電纜慣竊，台電雲林區營業處長龔良智今日赴雲林縣警察局頒發24萬元破案獎金，也強調台電將持續與檢警部門配合，將電纜線易失竊地點提供警方偵辦及規畫巡邏勤務參考，也呼籲民眾若發現可疑人車立刻向警方或台電通報，如經檢舉破案，台電將發給獎勵金。