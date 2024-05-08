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刑事戰將淪內鬼洩密！中檢再展開第二波搜索　約談12人到案

▲刑事局警政監林明佐，過去擔任台中市刑警大隊長期間，疑涉嫌與博弈洗錢集團勾結、包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。（圖／翻攝畫面）
▲刑事局警政監林明佐，過去擔任台中市刑警大隊長期間，疑涉嫌與博弈洗錢集團勾結、包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

三線二星刑事局警政監林明佐先前任職台中刑警大隊長期間，涉洩密、包庇博弈集團，日前依涉犯洩密、貪瀆等6項重罪，將他收押禁見。為釐清家中搜出百萬現金及帳戶2000萬元不明金流，台中地檢署昨（7）日秘密展開第二波搜索，兵分14路前往台中市南屯區某商辦大樓博弈據點及招待所、公司等處，並調閱監視器及資料，共帶回12人偵訊，全案朝賭博、洗錢罪嫌偵辦中。

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全案起源於去年8月，台中市刑大支援南部警方偵辦某大型知名博弈集團，元要搜索30個據點，疑因林明佐通風報信，讓該集團其餘22個據點撤離，並搬移相關金流，最後僅查到8個據點，查扣的不法現金也從原先掌握到的10億元，到最後僅查扣7000多萬元。

檢廉跟監發現林明佐曾多次與該博弈集團相關人士過從甚密，研判林不僅包庇博弈集團，甚至有包庇洗錢嫌疑，中檢本月2日發動第一波搜索，前往林刑事局辦公室及住處，於住處查獲近百萬元現金，清查名下帳戶發現有高達2000萬元不明金流，將林明佐帶回漏夜偵訊後，向法院聲押獲准。

中檢昨日再度發動突襲搜索，指揮高雄科偵隊、台中第四警分局、調查局、廉政署等單位，前往台中市南屯區招待所及公司等14處搜查，查扣大批現金、名錶及車輛，並帶回博弈集團12名幹部，不排除有人與林明佐密切往來。

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