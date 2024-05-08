劉亦菲現身擠爆商場！零死角生圖美到發亮 保全「偷看」搶盡風采
「神仙姐姐」劉亦菲日前出席，位在中國大陸三亞市的一場品牌活動，穿著一身金色深V禮服性感亮相，「無修生圖」展現超高顏值！挾帶超高人氣的她，造成現場人潮擠得水泄不通，負責維護人員安全的保全人員，一幕「忍不住偷看」回頭的表情全被拍下，意外搶走女神風采，成為全網熱議話題。
記者黃雅琪／綜合報導
劉亦菲仙氣逼人，日前出席一場品牌活動，立刻造成中國大陸三亞市一座商場人潮洶湧，現場大批粉絲們爭相一睹女神風采；粉絲們拍下大量劉亦菲「無修生圖」Po上網路，只見她完全零死角、肌膚更是好到發亮，令所有人為之羨慕的優良基因。
除了劉亦菲的高顏值造成轟動之外，其實現場還發生一個有趣的插曲，一名負責維護活動秩序的保全男子，一面認真工作、抵擋人群推擠，卻又難以忍受自己的好奇心，頭部向後轉猛看劉亦菲美顏，只見他眼珠子看到都快掉出來，嘴巴也藏不住笑意打開開，畫面被拍下放上網，引發熱議「上班族的快樂藏不住了！」、「小哥哥也抵擋不住神仙姐姐的美。」
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