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存股族看過來！金融股今年股利比一比　這家現金殖利率最高近8%

▲存股族看過來，金融股今年股利政策幾乎都已出爐，其中現金殖利率最高有快8%。（圖／記者顏真真攝）
▲存股族看過來，金融股今年股利政策幾乎都已出爐，其中現金殖利率最高有快8%。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

隨著股東會旺季步腳步接近，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股今年配息情況更引人關注，根據目前已公布股利配發的上市櫃金融股來說，若以昨（7）日收盤價估算，福邦證現金殖利率最高達7.9%，金融股王新產、元大期、京城銀、群益證、群益期、中信金、第一保及台名現金殖利率也有5%以上水準。

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今年金融股東會以致和證5月13日最早舉行，其餘包括中再保、台中銀、高雄銀、新產、台產、宏遠證、美好證、元大期貨、群益期也都在5月底前召開股東會。至於股東會最熱門的日子是在6月14日及6月21日，像是富邦金、國泰金、玉山金、開發金、台新金、新光金、中信金、華票、聯邦銀行、王道銀行、三商壽都選在6月14日召開股東會；華南金、兆豐金、第一金、合庫金、彰銀、台企銀、上海商銀則在6月21日舉行股東會，而兆豐金、第一金、台企銀、台新金今年都要進行董監改選。

不過，對於股東來說，尤其是存股族，最在意的當然就是股利政策，尤其去年金融業獲利表現亮眼，目前已知新光金、旺旺保、三商壽不發股利，多數股利配發都比去年好。以總股利（現金加股票股利）來看，元大期普通股每股配發5元最多，再來是金融股王新產4.99元，群益期則配發3.44元，富邦金、京城銀3元，台名配2.5元，國泰金配發2元，中信金、兆豐金及上海銀都是1.8元。

若就現金股利來看，元大期配發5元現金股利最多，再來是新產4.99元，群益期配3.44元現金股利，京城銀配3元現金股利，富邦金及台名都配2.5元現金股利，國泰金發2元現金股利，中信金及上海銀配1.8元現金股利。另外，兆豐金、中再保、第一保、統一證、華南金、玉山金、台產、福邦證、群益證、元大金現金股利也都有1元以上。

如果就現金殖利率來看，以5月7日收盤價估算，金融股中股息現金殖利率最高是福邦證，每股配發1.28元現金股利，以5月7日收盤價16.2元計算，現金殖利率達7.9%，再來則是元大期5元現金股利，以昨日收盤價88.1元估算，現金殖利率5.67%；群益期每股配發3.44元現金股利，以收盤價59.7元計算，現金殖利率也有5.76%。

另外，京城銀、第一保、台名、群益證、新產、中信金現金殖利率也有5%以上，其中京城銀每股配3元現金股利，以昨日收盤價57.5元計算，現金殖利率5.21%；第一保配1.13元現金股利，以昨日收盤價24.95元計算，現金殖利率5.21%；台名每股配2.5元現金股利，以昨日收盤48.2元估算，現金殖利率也有5.18%。

群益證每股配1.33元現金股利，以昨日收盤價25.75元計算，現金殖利率5.16%；新產每股配4.99元現金股利，以昨日收盤價97元計算，現金殖利率5.14%；中信金配1.8元現金股利，以昨日收盤價36元計算，現金殖利率也有5%。

至於現金殖利率4%以上的則有華票、台產、中再保、王道銀行、統一證、大展證、華南金、玉山金．國票金，其中華票配0.73元現金股利，以昨日收盤價15.45元計算，現金殖利率4.72%；中再保配1.4元現金股利，以昨收盤價29.65元計價，現金殖利率4.72%；大展證配發0.89916258元現金股利，以昨日收盤價19.15元計算，現金殖利率4.69%。

國票金每股配0.73元現金股利，以昨收盤價15.55元計算 ，現金殖利率4.69%；華南金每股配1.2元現金股利，昨日收盤價25.55元，現金殖利率4.69%；統一證每股配1.32元現金股利，以昨日收盤價28.1元計算，現金殖利率4.69%。

王道銀行今年要發0.45元現金股利，以昨日收盤價10.1元計算，現金殖利率4.45%；台產每股配1.3元現金股利，以昨日收盤價29.3元計算，現金殖利率4.43%；玉山金每股配1.2元現金股利，昨日收盤價28.2元，現金殖利率4.25%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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