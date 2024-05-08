世界最危險的地方！旅遊達人警告「這7國」千萬別去：離死亡太近

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近期賓斯基也發出影片，分享在過去12年裡，自己在7個國家內，遇上最接近死亡的5次旅遊經歷，完整名單與遭遇如下：
第一次瀕臨死亡：海地
賓斯基回憶起前往海地的經歷，他親眼目睹當地「黑道治國」的慘況，居民生活條件較差，缺水缺電以外，社區還常有土匪擾亂治安，更曾發生總統被暗殺的事件。賓斯基到海地旅遊時，深怕自己會遭遇綁架，因此有請友人與地陪進行陪伴與協助，最終順利在海地旅遊。
第二次瀕臨死亡：印度
賓斯基在印度旅遊時，曾經搭過當地的長途巴士，在搭車的過程中，司機猛然轉向，使車子左右翻滾，最後使巴士跌落懸崖下，他也因此受傷。雖然最後賓斯基成功找到出口並逃生，但這次恐怖的車禍經驗仍然讓他餘悸猶存。
第三次瀕臨死亡：查德
賓斯基到訪非洲查德時，明顯感受到當地人對於外國人存在不友善的情況，旅遊路途中，經常被當地人找碴，甚至遇到對方差點對自己動手的危險。所幸他有請當地友人充當保鑣，對方出面才避免衝突升級。
第四次瀕臨死亡：敘利亞與葉門
賓斯基稱讚，敘利亞與葉門是擁有壯麗風景與豐富歷史的國家，非常值得旅客一探究竟，但敘利亞跟葉門常發生戰亂，且存在恐攻的風險，到處都可能遇上「熱兵器」攻擊。賓斯基隨即回憶起，當時他在一個歷史景點時，途中就被導遊叫回崗哨站，對方解釋，他要前往的目的地正要發生槍械衝突，若待在現場，恐怕會受到波及，危及生命安全。
第五次瀕臨死亡：俄羅斯&北韓
賓斯基表示，受烏俄戰爭的影響，俄羅斯與北韓針對外來人士會相當敏感，邊境官員也會進行嚴謹的檢查。由於賓斯基是持美國護照入境，一度遭俄國邊境官員懷疑他是間諜，還被帶進小房間進行「粗暴」的審問，讓賓斯基感到十分恐懼。