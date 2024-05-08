太扯！鄭怡靜赴沙烏地阿拉伯參賽卻遭退房　教練發文：睡大廳嗎？

MLB／3轟炸退賽揚強投Justin Verlander　洋基10:3太空人收4連勝

▲洋基隊長Aaron Judge得點圈適時安打，敲回致勝分。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊長Aaron Judge得點圈適時安打，敲回致勝分。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB紐約洋基今（8）日在主場迎戰休士頓太空人，此戰洋基面對賽揚強投Justin Verlander，在前5局就狂敲3轟灌進7分奠定勝基，不僅送給Justin Verlander本季首敗，更讓他的防禦率一口氣從2.08升至3.41，終場洋基就以10:3打爆太空人收下近期4連勝，太空人則是吞下3連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場太空人先發Justin Verlander雖主投5局，但內容十分不佳，共用97球（66球好球），被敲出7安、包括3發全壘打，投出3保送、2三振，本場防禦率高達4.43，苦吞本季首敗（1勝）;反觀洋基先發年輕投手Luis Gil則是主投6局，用97球（57球好球）僅被敲出1安失掉1分，拿下本季第3勝（1敗）。

雙方在首局皆有攻勢，太空人靠著Kyle Tucker陽春砲先馳得點，1局下洋基靠著Alex Verdugo掃出一發右外野3分砲要回領先，3局下再次利用Alex Verdugo適時安打再添1分，隨後4局與5局分別靠著Anthony Volpe、Giancarlo Stanton開轟演出攻下2分，前5局打完洋基取得7:1領先。

洋基在6、7局再度開啟攻勢，分別靠著隊長Aaron Judge得點圈適時安打，與Jon Berti、Anthony Volpe滿壘時連續安打，再追加3分，反觀太空人在首局得分後，直到9局上才有攻勢攻下2分，終場就以3:10不敵洋基吞下3連敗。

MLB／雙城「幸運香腸」功力耗盡被當垃圾！2:9不敵紅襪中斷12連勝

MLB／鄭宗哲找回打擊手感！繳出猛打賞外帶3分打點　打擊率返2成

MLB／台灣新火球男誕生！林振瑋飆出161公里速球　5.1局失3分好投

MLB／頭盔觸壘也算數？小熊爭議判決引發討論　美媒證實：是誤判

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生