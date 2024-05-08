MLB／3轟炸退賽揚強投Justin Verlander 洋基10:3太空人收4連勝
MLB紐約洋基今（8）日在主場迎戰休士頓太空人，此戰洋基面對賽揚強投Justin Verlander，在前5局就狂敲3轟灌進7分奠定勝基，不僅送給Justin Verlander本季首敗，更讓他的防禦率一口氣從2.08升至3.41，終場洋基就以10:3打爆太空人收下近期4連勝，太空人則是吞下3連敗。
記者張志宇／綜合報導
本場太空人先發Justin Verlander雖主投5局，但內容十分不佳，共用97球（66球好球），被敲出7安、包括3發全壘打，投出3保送、2三振，本場防禦率高達4.43，苦吞本季首敗（1勝）;反觀洋基先發年輕投手Luis Gil則是主投6局，用97球（57球好球）僅被敲出1安失掉1分，拿下本季第3勝（1敗）。
雙方在首局皆有攻勢，太空人靠著Kyle Tucker陽春砲先馳得點，1局下洋基靠著Alex Verdugo掃出一發右外野3分砲要回領先，3局下再次利用Alex Verdugo適時安打再添1分，隨後4局與5局分別靠著Anthony Volpe、Giancarlo Stanton開轟演出攻下2分，前5局打完洋基取得7:1領先。
洋基在6、7局再度開啟攻勢，分別靠著隊長Aaron Judge得點圈適時安打，與Jon Berti、Anthony Volpe滿壘時連續安打，再追加3分，反觀太空人在首局得分後，直到9局上才有攻勢攻下2分，終場就以3:10不敵洋基吞下3連敗。