李亦伸專欄／被灰狼打傻！金塊續命只剩2招　衛冕軍還能怎麼辦？

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不只是金塊教練，應該沒有人對金塊接下來系列賽所要面對的壓力和灰狼氣勢感到樂觀。
打湖人跟神一樣的Jamal Murray，對灰狼兩戰場均12.5分、7籃板、3助攻，投籃命中率2成8，三分命中率2成5。
被視為無法防守的Nikola Jokic，對灰狼兩戰場均24分、12籃板、8.5助攻，還是非常全能漂亮，投籃命中率4成2，三分命中率2成，明顯受到灰狼防守、對位、包夾最大限制。
Nikola Jokic打湖人五戰場均28.2分、16.2籃板、9.8助攻，投籃命中率5成9，三分命中率3成3。那個無法防守、無法採取針對性的無解Nikola Jokic，在灰狼防守體系下逐漸變成「凡人」。
沒有鬼神般的Jamal Murray，少了Nikola Jokic的無解支撐，金塊對灰狼系列賽很難翻身。
金塊教練Michael Malone總得做些什麼!
主動出招，打出侵略性反擊和強度，採取各種針對性，絕對是最好戰略和心態。問題是，幾乎只有「七人輪換」的金塊，那裡還有板凳可以挖掘，那裡還能變陣+出招。
不管行不行，金塊都需要「出招」，主動出擊，試圖打擊灰狼，製造灰狼各種麻煩，金塊才有機會。金塊能的只有兩招。
金塊兩招破解灰狼
第一：針對灰狼後衛，單打、持球、突破、跳投都「無解」的Anthony Edwards，採取針對性防守，減少他的威脅和關鍵球命中率。
Anthony Edwards進攻「熱區」在中距離和禁區附近，他更喜歡並擅長突破，在中距離一對一或面對包夾，利用腳步和爆發力尋找他最喜歡而且舒適的出手機會。如果對手沒有適時協防、包夾，Anthony Edwards更進一步喜歡直搗禁區，挑戰籃下長人，展現自己非凡對抗性和彈跳能力。
Anthony Edwards擁有超人體能和籃下終結能力，一旦讓他突破，在中距離或籃下展開攻擊，金塊就很難防守，防線甚至因此大亂不斷被打出各種缺口。
三分球和遠距離跳投是Anthony Edwards唯一弱點。
利用驅趕、包夾、壓迫，讓Anthony Edwards更多在中遠距離跳投，這是最好的防守戰略和對位。只要Anthony Edwards更多在中遠距離跳投終結進攻，金塊或許能把傷害降到最低。
第二：Nikola Jokic體能負擔太重，被灰狼糾纏到下半場或第四節，他也沒力，因此兩名板凳前鋒206公分Zeke Nnaji和201公分Payton Watson都要擺進輪換，提供對位、運動能力和追防功能，減少鋒線壓力和體能負擔。
金塊需要「出招」，意思很簡單，擴大輪換，多用兩個角色球員，擁有速度和運動能力，在防守、對位、追防做出回應。
金塊「出招」不一定有用，但不「出招」只有死路一條。