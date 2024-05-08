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果菜市場遷址蘆洲建商獲利千億！林淑芬：黃國昌不出來抓鬼嗎？

▲黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬表示若果菜市場遷址蘆洲，建商獲利達千億，質疑這麼大的鬼，黃國昌不抓嗎？（圖／NOWnews資料照片）
▲黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬表示若果菜市場遷址蘆洲，建商獲利達千億，質疑這麼大的鬼，黃國昌不抓嗎？（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨立委黃國昌與民進黨在地立委林淑芬，因蘆洲南北側專案槓上，林淑芬喊話直球對決，下戰帖要求辯論遭拒，今（8）日再發文表示，若三重果菜批發市場搬遷至蘆洲，利百代建設獲利上看上千億，「這麼大的鬼，黃國昌你抓不抓？都市計劃的程序不正義，黃國昌你看不看得到？」

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林淑芬表示，新北市府在2016年已提案，而且完成都市計畫審議，三重果菜批發市場要進行原地重建，而且全區變成商業區，變更三重都市計畫部分，配合三重果菜市場周邊都市更新計畫訂都市更新地區），更重要的是在隔年1月24日經內政部都市計畫委員會第893次會議審竣通過。

林淑芬說，但三重果菜批發市場預計遷移至蘆北區位，2019年蘆南蘆北都市計劃公開展覽時，是「公24」公園的預訂位置，就在公展結束，違反程序規定，沒有補公展，新北都計委員會審議完，報內政部的版本，「公24」突然變成了批發市場用地。
林淑芬說明，以立法院程序來比喻，就像沒經過程序委員會，沒有一讀，沒有委員會討論，新北市府要求逕付二讀，黃國昌附和說中央卡關，要求馬上通過，完成三讀一樣，更不用說，三重都市計劃都已通過原地重建方案，只憑新北市府意志，就要將果菜批發市場移到蘆洲，「請問黃國昌，這樣的程序不正義，你可以接受嗎？」

林淑芬表示，回過頭來看三重果菜批發市場，如果不像原本都市計劃核定的原訂重建方案，而遷移至蘆洲，都更執行者利百代建設可以獲得多少利益？根據利百代建設估算，可以拿到的容積獎勵達53.02%，遠超過容獎上限，所以利百代建設至少可以拿到50%容積獎勵，獎勵後法定容積達660%，光是容積獎勵面積就達5萬7100坪。

林淑芬指出，根據最初原地重建的方案，一樓平面供市場使用面積至少6490坪，其他樓層是否供市場使用要看後續都更審議結果，光是依利百代估算，本案更新後總價值達1640億元，金額還不包括果菜市場遷到蘆洲以後，原規劃的空間的價值高達上百億。

林淑芬質疑，本案土地中新北市府持有比例達36.11%，為什麼新北市府不公辦都更，還交由利百代建設來做？「這麼大的鬼，黃國昌你抓不抓？都市計劃的程序不正義，黃國昌你看不看得到？」

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