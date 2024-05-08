果菜市場遷址蘆洲建商獲利千億！林淑芬：黃國昌不出來抓鬼嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
林淑芬說，但三重果菜批發市場預計遷移至蘆北區位，2019年蘆南蘆北都市計劃公開展覽時，是「公24」公園的預訂位置，就在公展結束，違反程序規定，沒有補公展，新北都計委員會審議完，報內政部的版本，「公24」突然變成了批發市場用地。
林淑芬說明，以立法院程序來比喻，就像沒經過程序委員會，沒有一讀，沒有委員會討論，新北市府要求逕付二讀，黃國昌附和說中央卡關，要求馬上通過，完成三讀一樣，更不用說，三重都市計劃都已通過原地重建方案，只憑新北市府意志，就要將果菜批發市場移到蘆洲，「請問黃國昌，這樣的程序不正義，你可以接受嗎？」
林淑芬表示，回過頭來看三重果菜批發市場，如果不像原本都市計劃核定的原訂重建方案，而遷移至蘆洲，都更執行者利百代建設可以獲得多少利益？根據利百代建設估算，可以拿到的容積獎勵達53.02%，遠超過容獎上限，所以利百代建設至少可以拿到50%容積獎勵，獎勵後法定容積達660%，光是容積獎勵面積就達5萬7100坪。
林淑芬指出，根據最初原地重建的方案，一樓平面供市場使用面積至少6490坪，其他樓層是否供市場使用要看後續都更審議結果，光是依利百代估算，本案更新後總價值達1640億元，金額還不包括果菜市場遷到蘆洲以後，原規劃的空間的價值高達上百億。
林淑芬質疑，本案土地中新北市府持有比例達36.11%，為什麼新北市府不公辦都更，還交由利百代建設來做？「這麼大的鬼，黃國昌你抓不抓？都市計劃的程序不正義，黃國昌你看不看得到？」