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今永昇太速球上竄太噁心！數據顯示大聯盟第一　位移幅度8.6公分

▲芝加哥小熊日籍強投今永昇太擁有一顆壓制力十足的速球，是本季大聯盟最有價值的球路。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍強投今永昇太擁有一顆壓制力十足的速球，是本季大聯盟最有價值的球路。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太今（8）日掛帥先發對戰聖地牙哥教士隊，主投7局被敲7安打失2分，拿下8次三振，雖然未能取得勝投，先發連勝場次中斷在5場，但最終小熊靠著Michael Busch再見全壘打，以3：2擊敗教士。根據大聯盟Pitch Run Value數據顯示，今永昇太直球壓制力超強，上竄效果極強，連球評Joe Girardi都驚呼：「上竄效果太強，打者只能從直球下方揮棒。」

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何謂Pitch Run Value？

Pitch Run Value（簡稱：PRV） 是大聯盟（MLB）提供的一項投手評價指標，PRV 會計算投手投出的每球結果，衡量此對進攻方球隊得分的影響，並統計投手在投球丘的表現為球隊省下了多少分數。

根據大聯盟官方數據網站Baseball Savant的數據顯示，今永的直球的PRV值高達9，這一數據在整個大聯盟與洛杉磯道奇強投Tyler Glasnow並列第一，而且今永還有一顆指叉球，兩者搭配使用，讓速球威力加倍。

速球上竄效果驚人

值得一提的是，今永昇太的直球均速為92.1英里（約148公里），雖然低於大聯盟的平均速度94英里（約151公里），但今永速球尾勁很強，因此具有上竄的效果，讓打者難以確實擊中球心。

前洋基教頭、現任Marquee Sports Network球評的Joe Girardi指出，「今永昇太的速球說明出為何擁有如此高的PRV值，尤其在5局上三振韓籍打者金河成就是很好的例子。」

「金河成揮棒時球棒只能從球的下方揮過去，這也說明了今永昇太的速球比打者預期的要有更多的上竄效果，而且這只是一顆92英里（約148公里）的速球，這真的很不容易。」Girardi解釋道。

另外，根據Marquee Sports Network報導，今永昇太的直球位移幅度約8.6公分，在全大聯盟排名第3。

今永昇太本季至今7場先發，主投41.2局，被敲29安打，包括被擊出3支全壘打，累計失掉5分，拿下43次三振，僅保送5次，防禦率為1.08，獨居大聯盟防禦率王。

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