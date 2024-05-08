子捐肝成功救活母親　成母親節最佳獻禮

母親節快到了！國軍高雄總醫院日前攜手三軍總醫院肝臟移植團隊，先後完成兩例活體肝臟移植手術。醫院今（8）日舉辦溫馨母親節慶祝茶會，由少將院長謝宗保主持，特別邀請院方2名成功換肝的病患同慶康復；這兩人都是有子女主動捐肝，報答父母養育之恩，讓今年母親節活動別具意義。
記者莊全成／綜合報導
回顧病例，首位接受移植的患者，為年約55歲的方姓女士，因肝癌及肝硬化且腹水嚴重飽受疾病之苦，加上身體病況日趨嚴重，由院方了解病情及治療方案後，為重拾健康，由方女長子張簡先主動捐肝給母親，報答養育之恩。
另名患者，為60多歲的梁先生，是位海軍退役中校，因B型肝炎發作引起的急性肝衰竭，用藥治療仍不見改善，因此須盡快換肝，二女兒獲悉後捐肝給父親，經院方執刀後順利完成手術，已進入休養康復期。對此，方女士感謝醫院團隊的仁心仁術與悉心照護，對於兒子的孝心更讓他想起，當初懷胎10月生下2個兒子培養成人，如今健康得到回報，就是最好的母親節禮物。梁先生妻子也感念自己的兒女，捐肝以報答親恩，更深刻體悟「養兒方知父母恩」。
院長謝宗保表示，國軍高雄總醫院將持續優化醫療與服務品質，全力推行各項醫療技術交流學習，栽培人才學習最新醫療技術，為朝向達到南部地區準醫學中心之目標而努力，進而造福國軍部隊及回饋廣大鄉親。