不滿「觀光振興補助」遭延後！台東業者怒吼　集結陳情：花東一體

子捐肝成功救活母親　成母親節最佳獻禮

▲母親節前夕，國軍高雄總醫院舉辦的母親節慶祝茶會，邀請2位剛完成捐換肝移植手術病患及家屬參加。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08)
▲母親節前夕，國軍高雄總醫院舉辦的母親節慶祝茶會，邀請2位剛完成捐換肝移植手術病患及家屬參加。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08)

記者莊全成／綜合報導

母親節快到了！國軍高雄總醫院日前攜手三軍總醫院肝臟移植團隊，先後完成兩例活體肝臟移植手術。醫院今（8）日舉辦溫馨母親節慶祝茶會，由少將院長謝宗保主持，特別邀請院方2名成功換肝的病患同慶康復；這兩人都是有子女主動捐肝，報答父母養育之恩，讓今年母親節活動別具意義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲院長謝宗保（左3）率醫療團隊，和接受兒子捐肝的方女士（右3）、捐肝給父親的梁小姐（右2），一同切蛋糕慶祝重生，場面溫馨感人。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08）
▲院長謝宗保（左3）率醫療團隊，和接受兒子捐肝的方女士（右3）、捐肝給父親的梁小姐（右2），一同切蛋糕慶祝重生，場面溫馨感人。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08）
回顧病例，首位接受移植的患者，為年約55歲的方姓女士，因肝癌及肝硬化且腹水嚴重飽受疾病之苦，加上身體病況日趨嚴重，由院方了解病情及治療方案後，為重拾健康，由方女長子張簡先主動捐肝給母親，報答養育之恩。

▲方女士表示，換肝手術後身體恢復良好，對院方醫療團隊與悉心照護表達萬分感謝，在母親節前夕能與醫護團隊陪同下，共度母親節「肝」覺真好。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08）
▲方女士表示，換肝手術後身體恢復良好，對院方醫療團隊與悉心照護表達萬分感謝，在母親節前夕能與醫護團隊陪同下，共度母親節「肝」覺真好。（圖／記者莊全成攝，2024.05.08）
另名患者，為60多歲的梁先生，是位海軍退役中校，因B型肝炎發作引起的急性肝衰竭，用藥治療仍不見改善，因此須盡快換肝，二女兒獲悉後捐肝給父親，經院方執刀後順利完成手術，已進入休養康復期。對此，方女士感謝醫院團隊的仁心仁術與悉心照護，對於兒子的孝心更讓他想起，當初懷胎10月生下2個兒子培養成人，如今健康得到回報，就是最好的母親節禮物。梁先生妻子也感念自己的兒女，捐肝以報答親恩，更深刻體悟「養兒方知父母恩」。 

院長謝宗保表示，國軍高雄總醫院將持續優化醫療與服務品質，全力推行各項醫療技術交流學習，栽培人才學習最新醫療技術，為朝向達到南部地區準醫學中心之目標而努力，進而造福國軍部隊及回饋廣大鄉親。

屏東縣連續2年獲全國氣候變遷應對特優獎

重廉能講誠信　打造永續屏東觀光城

屏東綠能產業便民措施及法遵風險　公私部門雙向交流

第53屆中華盃國小師生排球賽在屏東

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生