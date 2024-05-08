百想7亮點！金秀賢、安俞真奪人氣獎　《Moving異能》成最大贏家

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今年「百想藝術大賞」一樣是交由申東燁、秀智、朴寶劍三位頂流藝人來主持，也是三位主持人第6次合體主持。其中，申東燁已主持過10次，秀智則是連續9年都扛起這個重任，三人在開場時更提到往後 40 年，他們也想繼續以主持人的身份參加百想藝術大賞，獲得不少網友的好評與支持。
亮點2：實力派演員競爭激烈難以預測視帝
今年的視帝入圍名單超刺激，包含在《MOVING 異能》中有著精湛演技的柳承龍，還有《淚之女王》金秀賢也以高超演技入圍。此外，《少年時代》任時完、《戀人》南宮珉、《運氣好的日子》柳演錫，這幾位實力派演員也都在入圍名單內，當初入圍名單一公開，不少人都直呼：「真的預測不出誰會得獎！」
而最後視帝是由《戀人》南宮珉拿下，他在致詞時也表示：「這是跟很棒的工作人員一起合作完成的作品，給了我這麼大的獎項，真心感謝！未來我會全力以赴帶來更好的作品。」
亮點3：視后入圍人選「跨世代」
2024年「百想藝術大賞」的視后入圍名單包含了《車貞淑醫生》嚴正化、《夜晚盛開的花》李荷妮、《壞媽媽》羅美蘭、《戀人》安恩真、《有院子的家》林智妍，因為入圍名單中的人選跨世代，成了這次特別受到關注的焦點之一。不過，也因爲林智妍取代金泰希入圍，加上《惡鬼》金泰梨沒入圍，讓不少粉絲覺得可惜。
最後，視后是由《夜晚盛開的花》李荷妮拿下，她在致詞時也提到，《夜晚盛開的花》對她而言是人生轉捩點，當時她才生完小孩6個月，就要吊鋼絲、揮刀，「不管是誰都會覺得這樣很瘋吧！但我看到劇本就無法停下來，覺得我一定要演出！」
亮點4：金秀賢、安俞真以懸殊票數奪下人氣獎
粉絲們最關注的人氣獎由《淚之女王》金秀賢和女團IVE的成員安俞真，以懸殊的票數順利拿下。出演《淚之女王》獲得高討論度的金秀賢，在人氣獎的部分以562萬票領先金宣虎的331萬票，而女團IVE的隊長安俞真則以125萬票領先金高銀的29萬票。這一次是安俞真首度入圍「百想人氣獎」，廣大的粉絲們都替她感到非常開心。
亮點5：李到晛穿軍裝上台領獎，告白入圍視后女友林智妍
電影類的「男子最佳新人獎」由懸疑鬼怪電影《破墓》的李到晛拿下，因為李到晛正在服兵役的關係，他穿著軍裝上台領獎，還在敬禮後高喊：「忠誠！我是正在軍樂隊服役的李到晛！」讓不少粉絲們看了都直呼：「真的帥到不行！」
事實上，《破墓》是李到晛的第一部電影作品，他在台上致詞時也表示：「自己非常幸福」，也向在台下入圍視后的女友林智妍甜蜜告白：「謝謝妳！智妍～」讓現場來賓跟觀看典禮的粉絲們都被閃瞎。
亮點6：《Moving異能》拿下最大獎「大賞」
韓劇《Moving異能》在2023年播出後整個大爆紅，今年也在「2024百想藝術大賞」中入圍了七項大獎，像是柳承龍入圍視帝，而演員李正河、高允貞都分別入圍男、女新人獎，另外還入圍了最佳導演、最佳劇本、優秀藝術、最佳戲劇等獎項。
最後，在本屆百想藝術大賞電視部門中，最大獎的「大賞」由《Moving異能》榮獲，成為本屆最大贏家。另外，編劇兼原作者姜草也獲得了「最佳劇本獎」。而26歲的演員李正河在演出《Moving異能》時，為戲增胖30公斤，可以說是犧牲很多，在戲劇爆紅之後他也知名度大增，如今也抱走電視部的「新人獎」，讓《Moving異能》總共拿下3大獎。
亮點7：「綜藝鬼才」羅PD打敗劉在錫奪獎
在本屆「百想藝術大賞」的最佳男綜藝人獎，由羅PD （羅暎錫）打敗劉在錫奪獎。有著「綜藝鬼才」封號的羅PD，可以說是綜藝圈的王牌製作人，不論是第幾代偶像或演員，只要是羅PD想邀請的人，一定都能邀請得到，甚至還有網友曾說他「養了半個韓綜圈」，如今他拿下「最佳男綜藝人獎」，真的也是實至名歸。
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