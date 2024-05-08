台灣茄芷袋紅到國外！老外狂喊「台灣LV」必買 起源、由來一次看
台灣傳統茄芷袋海外爆紅！成為不少海外旅客來台必買的伴手禮，藍、綠、紅條紋造型的環保提袋，過去在傳統市場隨處可見，雖然一度乏人問津，不過近年文創商品吹起復古風，有許多茄芷袋造型改製的文創商品出現，意外成為正統台灣味代名詞，國外旅客也盛讚「台灣LV」。
記者鍾怡婷/綜合報導
「茄芷袋」這名字對台灣人台說也許陌生，不過當看到藍、綠、紅條紋的造型，相信台灣人都能一秒認出，就是古早味十足的「第一代環保提袋」，是過去婆媽人手一個的單品，雖一度沒落，如今卻已台灣LV的美譽，成為旅客必買的伴手禮之一。
茄芷袋由來，由藺草手工編織而成
茄芷袋相傳起源於臺南市後壁區菁寮里，最初由藺草手工編織而成，稱為草袋仔，不過1971年後，農夫們多數改種經濟價值高的水稻，加上塑膠製品大量興起，茄芷袋的製作原材料，也就從易受潮發霉的藺草轉變成了塑膠尼龍布。
茄芷袋紅到海外，工廠月產量翻倍增
近年來復古風吹起，許多文創品牌已茄芷袋為概念，創作周邊小物，受到許多學生喜愛，出國也會帶著，意外在國外爆紅，成為台味十足的代表商品。
根據《中時新聞網》報導，有生產茄芷袋的工廠後壁區裕發塑膠茄芷袋公司業者黃朧震表示，約在4年前，茄芷袋文創商品開始出現，更成為許多外國遊客來台旅遊時特別指定購買，原本月產2萬個的茄芷袋，現在翻倍增至4萬個，可見台灣復古商品火紅程度。