影／朝野協商吵翻天！莊瑞雄竟嗆原民立委：你不要到這邊來亂出草
立法院司法法制委員會今（8）日中午針對國民黨的國會改革相關提案進行朝野協商，藍綠白再度吵翻，因無法達成共識，將擇期再協商。到了協商尾聲，國民黨立委鄭天財說明提案內容時，民進黨立委莊瑞雄竟說「你不要到這邊來亂出草，你連話都不會講，你（別人）當頭目，你當白目」，鄭天財則回「我沒有資格當頭目，那個有標準的耶，不是隨便可以當的。」
記者王德蓉／綜合報導
立法院司法委員會今進行朝野協商，過程中雙方爭論不休，國民黨團首席副書記長林思銘指出，今天的協商聽起來很難達成共識，應到院會再講清楚，建議全案保留，民眾黨立委黃國昌也同意提案。不過民進黨立委對此相當不滿，綠委吳思瑤說，沒有人討論兩案，其他全部保留的啦，有提案委員自己也沒有到場說明。
隨後鄭天財現身協商會議室，莊瑞雄喊話鄭「你來譴責一下國民黨啦！」鄭天財便拿起麥克風表示，很多原住民法案協商時，民進黨不來的很多次啦，沒有來就送院長協商；莊瑞雄聽完後半開玩笑嗆，「你不要到這邊來亂出草啦！」鄭天財則回「是你要我來這裡發言的」；莊再嗆，「你怎麼連話都不會講，你這叫白目，你（別人）當頭目你當白目；鄭回應，「我沒有資格當頭目，那個有標準的耶，不是隨便可以當的。」最後國民黨籍召委吳宗憲裁示，民眾黨委員已離開，協商沒有成立，另擇期協商。