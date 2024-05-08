中市非法旅宿逾200間斷水電僅2家　議員：旅客安危堪憂

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吳佩芸表示，非法旅宿沒有經過消防、建管、衛生、觀光等主管機關審查合格，而且大多隱藏在公寓大廈或狹小的巷弄，甚至成為詐騙集團拘禁民眾的據點，是很大的治安死角，對不知情的旅客而言更是毫無安全保障。
吳佩芸指出，中市政府今年初獲得全國旅宿管理輔導績效評比特優後，發布新聞稿稱市府長期強力稽查非法旅宿，去年度共稽查248次，查獲非法經營事證裁處共203件。然而他發現許多業者改了名字繼續營業，例如米雅行旅、希臘地中海旅館、一中街夏天等有裁罰紀錄的無照業者，換個名字繼續營業，至今都還能在線上訂房網站上訂房。
吳佩芸表示，更關鍵的問題是依照「發展觀光條例」第55條第8項，經裁處後仍繼續經營者，主管機關得採取斷水斷電等立即結束經營的強制執行措施。但是臺中市觀旅局去年一整年裁罰203件當中，只有2間有斷水斷電。有法律卻不作為，這樣要如何杜絕非法業者？對合法經營的業者非常不公平，也枉費第一線同仁的辛苦稽查。
吳佩芸強調，觀旅局身為直轄市一級機關，執行斷水斷電比例卻如此低迷，對這些改名繼續營業的不肖業者依法行政處分消極，無照非法旅宿遲早會變未爆彈。市府應該要拿出強力執行手段，這樣才能夠保障來台中的旅客安危。