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歐冠4強／巴黎聖日耳曼遭淘汰　多特蒙德睽違11年再度殺進決賽

▲多特蒙德Mats Hummels頭槌破門，時隔11年重返歐冠決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲多特蒙德Mats Hummels頭槌破門，時隔11年重返歐冠決賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

歐冠聯賽4強第2回合，多特蒙德客場對上巴黎聖日耳曼，多特蒙德在首回合於主場1:0擊敗巴黎聖日耳曼，本場比賽客場出戰，雖在各項數據都落後給巴黎聖日耳曼，但多特蒙德在下半場第50分鐘，靠著角球，由Mats Hummels頭槌破門，終場1:0擊敗巴黎聖日耳曼，以總比分2:0淘汰巴黎聖日耳曼，晉級歐冠決賽，也是繼2012-13賽季後，睽違11年再度殺進歐冠決賽。

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巴黎聖日耳曼兩場狂轟44次射門　卻一球未進

擁有Kylian Mbappé的巴黎聖日耳曼，在對陣多特蒙德的2場歐冠4強的比賽中，狂轟44次射門，但僅有8次射正，這樣的進攻表現，也讓他們在4強1球未進，就遭到淘汰，從2021年開始Kylian Mbappé在12場歐冠比賽中，都未能參與進球，這樣的表現也讓巴黎聖日耳曼相當不滿。

卡達金主狂砸20億歐元　巴黎聖日耳曼始終無緣歐冠冠軍

自2011年卡達財團入主巴黎聖日耳曼後，13年來投資超過20億歐元，雖在法甲聯賽稱霸，但在歐冠始終無法拿下冠軍，即便在2021年組成Kylian Mbappé、Lionel Messi、Neymar的超級連線，還是無法奪冠，歐冠最佳成績是在2019-20賽季拿下歐冠亞軍。

巴黎聖日耳曼淘汰　姆巴佩啟程前往皇家馬德里？

Kylian Mbappé和西甲豪門皇家馬德里的緋聞在近年來足壇炒得沸沸揚揚，傳聞今年賽季結束後，恢復自由身的Kylian Mbappé，將前往兒時愛隊皇家馬德里，若Kylian Mbappé休賽季真的加盟皇家馬德里，那今年歐冠4強1球未進，將是他留給巴黎球迷的最後身影。

▲Kylian Mbappe表現不佳，將告別巴黎聖日耳曼，下一站有望前往西甲豪門皇家馬德里。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kylian Mbappe表現不佳，將告別巴黎聖日耳曼，下一站有望前往西甲豪門皇家馬德里。（圖／美聯社／達志影像）
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