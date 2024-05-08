歐冠4強／巴黎聖日耳曼遭淘汰　多特蒙德睽違11年再度殺進決賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有Kylian Mbappé的巴黎聖日耳曼，在對陣多特蒙德的2場歐冠4強的比賽中，狂轟44次射門，但僅有8次射正，這樣的進攻表現，也讓他們在4強1球未進，就遭到淘汰，從2021年開始Kylian Mbappé在12場歐冠比賽中，都未能參與進球，這樣的表現也讓巴黎聖日耳曼相當不滿。
卡達金主狂砸20億歐元 巴黎聖日耳曼始終無緣歐冠冠軍
自2011年卡達財團入主巴黎聖日耳曼後，13年來投資超過20億歐元，雖在法甲聯賽稱霸，但在歐冠始終無法拿下冠軍，即便在2021年組成Kylian Mbappé、Lionel Messi、Neymar的超級連線，還是無法奪冠，歐冠最佳成績是在2019-20賽季拿下歐冠亞軍。
巴黎聖日耳曼淘汰 姆巴佩啟程前往皇家馬德里？
Kylian Mbappé和西甲豪門皇家馬德里的緋聞在近年來足壇炒得沸沸揚揚，傳聞今年賽季結束後，恢復自由身的Kylian Mbappé，將前往兒時愛隊皇家馬德里，若Kylian Mbappé休賽季真的加盟皇家馬德里，那今年歐冠4強1球未進，將是他留給巴黎球迷的最後身影。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁