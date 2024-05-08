《女外科2》換角朱軒洋？蔡淑臻認「劇本有兩版」：開始找演員
蔡淑臻、朱軒洋在醫療劇《村裡來了個暴走女外科》的姊弟戀CP大受歡迎，今（8）日蔡淑臻出席伊林第13屆璀璨之星報名開跑記者會，透露第2季今年開拍，不過朱軒洋因劈腿吳卓源形象受損，蔡淑臻坦承：「當然因為這個事情有點慌，要發展兩個版本的劇本，一個版本有朱軒洋，一個沒有，最後再決定。」
記者羅凌筠／台北報導
在原始劇本裡，朱軒洋飾演的乩身「山君」占有頗重的比例，蔡淑臻表示沒有朱軒洋版本的劇本，的確不好改，「因為跟小劉（蔡淑臻角色）有感情線，（改動）是要花滿多心思的。」
不過蔡淑臻不考慮找另一個男演員取代朱軒洋演出，「這樣對小劉跟觀眾都很奇妙，這張臉明明不是山君，這樣子不太好，發展另外一個男主角，可能會好一些。」並透露最近就會準備去敲演員卡司。
至於有沒有跟朱軒洋本人聯繫？蔡淑臻苦笑：「我聯絡不到他耶，聯繫他也是用IG小盒子。」主要還是交給製作人去負責，但蔡淑臻強調：「當然歡迎小朱回來，可是要看他個人意願，跟他當時狀態是不是願意回來。」
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