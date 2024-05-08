桃園狂停電已成事實！桃市長籲台電「給合理說明」：令人無法接受
桃園市近日頻繁停電，市民生活與產業運作皆受影響，桃園市長張善政今（8）日上午表示，根據統計，本（5）月迄今，停電事故已近10次，平均每次影響超過4000戶，而去年下半年平均每次停電影響戶數約一千多戶，相較之下其影響明顯增加，顯示停電問題非個人感受，而是客觀事實。張市長強調，市府期盼與台電合作找解方，共同指定專家成立專案小組，進行桃園供電設施之檢視與改善。
記者莊蕙如／台北報導
張善政表示，有關停電原因，台電多以「樹竹或外物觸碰」、「電纜不良」等說法解釋，但未就近期停電頻率與「影響規模大幅增加」做出說明。他表示，停電事件密集發生在桃園，亦缺乏合理解釋，個案發生機率明顯超過其他城市，令人無法接受，希望台電能夠提供更合理的說法。
張善政指出，在4月停電事故發生之初期，自己便提出停電問題根源於系統性問題，主因為上位的能源政策錯誤，導致台電財務惡化，進而造成供電基礎設施品質下降、韌性不足，進而無法提供良好供電服務。
張善政強調，市府並無苛責台電，也非常感謝台電同仁努力協助改善，近日台電總經理調度鄰近縣市人力到桃園，未來一個月內將推動各項桃園供電改良工程。市府雖感謝台電投入額外資源補強，但這僅是短期做法，需根本改善基礎設施品質和維修制度，否則將無法解決長期的停電問題。
張善政期盼透過共同檢視桃園供電基礎建設的品質與維護資料，找出問題提出解決方案，打造台電與地方合作的新模式，建立更系統化的管理，重建民眾對台電的信心。