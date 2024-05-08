余苑綺罹癌搬出婆家原因令人心痛 女兒童言童語：爸爸都在打電動
余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒），日前涉嫌擔任詐騙集團車手頭，在板橋捷運站遭壓制逮捕，目前被依詐欺罪羈押中，今（8）日Gary遭余家親友爆料，余苑綺癌症復發後搬出婆家租房子，余家曾經從外孫女口中得知「爸爸都在打電動」，讓余天老婆李亞萍心疼到常常以淚洗面。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，余家密友表示，余苑綺當年得知直腸癌症復發，決定搬出蘆洲婆家，在離娘家不遠的北投大業路租屋，原因是婆家知道她癌症復發後，態度丕變，不搬回娘家也是顧及老公的面子，怎料，Gary經常不見人影，就算在家也是打電玩，據傳大女兒樂樂曾經不經意跟余家說：「媽媽痛痛、爸爸都在打電動。」
而據《壹蘋新聞網》報導，針對週刊所述是否為真，余祥銓不願多做回應，只無奈地說：「我不知道，二姊都走了，就交由司法去處理，我該回應的都回應了。」
余苑綺2017年打羽球時和上班族Gary相識相戀，當時余苑綺已經罹癌，Gary也沒有退縮，兩人交往沒多久就有了小孩，同年奉子成婚，結婚期間余苑綺抗癌成功又復發，前後化療70次，Gary始終在旁照料。余苑綺生前透露，她懷孕時不管想吃什麼，Gary總會外出買回來給她，生完小孩容易發脾氣，Gary沒有一句怨言，老公無條件的包容是她最愛對方的一點。
後來余苑綺因為癌細胞擴散全身，連化療都不能做，台北榮總發出病危通知後，她曾經跟家人說，最後一刻只要有Gary陪在身邊就好。余苑綺離開後，Gary在私人臉書發文：「老婆！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～」
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