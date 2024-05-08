手機響別緊張！三大電信今下午4時實施全區「災防告警系統測試」
別驚慌！響應政府政策，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信將在今（8）日下午4時，將實施全區「災防告警系統測試」作業，提醒民眾手機發出告警聲響與震動的測試訊息毋需緊張。
記者林莞茜／綜合報導
國家通訊傳播委員會(NCC)表示，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。我國位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要。為保障國人生命財產安全，NCC配合國家災害防救科技中心規劃時程，責請4G業者提供告警訊息服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機，俾使民眾即時掌握應變時機。
對此，國內三大電信也響應，同步實施災防告警系統測試作業，中華電信表示，本（5）月8日下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。
台灣大哥大則稱今年將不定期針對全台或分區域，實施災防通報訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統，針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，即時採取應變措施；遠傳則是藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用