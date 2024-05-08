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躺清水隧道3年！台鐵認：發現骸骨35件，遺留物14件

▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）
▲今年家屬重返出軌處清水隧道，竟然在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物，太魯閣的眼淚今（8）日發聲明，強調家屬內心十分錯愕與悲痛。（圖／翻攝《太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次》臉書）

記者許若茵／台北報導

太魯閣事故已過3週年，繼去年保存在台鐵富岡基地的太魯閣號出軌車廂發現罹難者遺骨，今年家屬重返出軌處清水隧道，又在軌道下發現11名罹難者遺骸與相關遺物。台鐵證實，共發現疑似骸骨35件，遺留物14件。

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「太魯閣的眼淚」在臉書發表聲明，去年交通部舉辦「推動安全改革專題研討會」活動時，在台鐵富岡機廠第八節車廂中發現了頭蓋骨，隨後又陸續發現了44塊遺骨及遺物，讓社會大眾譁然。然而除了震驚，更擔心是否還有其他遺骸與遺物被留在清水隧道，因此，太魯閣的眼淚向台鐵提出再次搜索隧道的要求。

「太魯閣的眼淚」表示，在今年2/27、3/20凌晨時分，與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟然在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物，因為事故當時急於搶通鐵路，不但沒有好好清查現場遺骸，也草率地將事故遺落的物品隨意堆放在隧道的角落裡，經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。

台鐵說明，0402事故後，部分家屬及受傷旅客曾反映，未能找見到親人隨身攜帶的物品及行李，向相關單位表達希望能再次前往事故現場仔細找尋，後台鐵公司邀集花蓮地檢署、鐵路警察局(偵查隊、鑑識組)及家屬，於3月20日凌晨，路線封鎖及電車線斷電後，穿戴勞安配備，由花蓮工務段及電務段人員帶領進入事故現場隧道內進行總檢視及清理。

台鐵公司證實，派員於現場完成清理作業後，共發現疑似骸骨35件，遺留物14件。其中疑似骸骨先由花蓮地檢署送法醫研究所進行鑑定，遺留物交由臺鐵造冊上網公告認領。

尋獲的疑似骸骨經法醫研究所於近日鑑定完成，台鐵說明，台鐵公司人員於昨日前往花蓮地檢署專案辦公室與犯罪被害人保護協會及花蓮地檢署人員就鑑定結果逐一通知家屬，內容包含後續處理 (由台鐵公司負責) 及骸骨鑑定領回(由犯保協會說明)等事宜，所有家屬均已通知完畢，台鐵公司除全力配合家屬需求，也會依SOP妥善處理，並提供家屬相關的協助與關懷。

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