「口罩令」全面解除！5/19起到醫院、老人福利機構不再強制戴　

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疾管署表示，今日經召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會-COVID-19防治組」專家會議，經過2個小時討論後決議，考量國內疫情持續穩定可控，且國際間陸續放寬防治措施，原「為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療(事)機構、老人福利機構應佩戴口罩」公告，將於5/19停止適用。
疾管署表示，因應防治嚴重特殊傳染性肺炎的應配戴口罩公告廢止，為建立民眾進入醫療照護機構配合配戴口罩的新常態，參考WHO、美國、英國等感染管制措施，在今年5/8提前在會議中討論，調整相關管制措施中，民眾與醫療照護工作人員配戴口罩建議，增訂「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」。
疾管署表示，若民眾有疑似感染呼吸道傳染病，出現發燒、呼吸道症狀，非必要請避免進入醫療照護機構，但若必要進入也應在症狀期間或症狀緩解5日內配戴口罩。另過去一週與曾感染呼吸道傳染病患者有密切接觸，或有免疫力低下、COVID-19重症高風險者等，進入醫療照護機構應配戴口罩。
疾管署表示，2歲以下嬰幼兒或因身體、心理等因素未能配戴口罩的民眾，咳嗽或打噴嚏時，應使用衛生紙遮掩口鼻，使用完畢將衛生紙丟進垃圾桶，執行手部衛生，降低傳播風險。
針對醫療照護機構，疾管署建議，工作人員應遵守標準防護措施，照護疑似或感染COVID-19病人應視其執行醫療照護處置項目及場所，採取適當防護措施與個人防護裝備。並視疫情風險或食物需求，考慮擴大使用呼吸道防護和護目裝備時機。醫療照護機構可依社區傳播風險評估與各單位實務現況，實施感染員控制措施，訂定配戴口罩情境及場域管理規範。
疾管署強調，口罩規定雖鬆綁，民眾生活回歸常態，但仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，並呼籲儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗。