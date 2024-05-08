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iPhone 15包辦熱銷手機榜前3名！「這款」超強上市近3年人氣不減

▲台灣最新一季熱銷手機Top 20排行揭曉。（圖／達志影像／美聯社）
▲台灣最新一季熱銷手機Top 20排行揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭妤安/台北報導

2024年第1季台灣手機市場實體通路銷售成績出爐，整體銷量止跌回升，根據市調機構針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年Q1台灣手機市場的銷售量約123.1萬支，年增4%，反映手機市場銷量反彈，買氣悄悄復甦但還不明顯，連鎖通訊門市傑昇通信表示，熱銷榜單前20名最賣手機冠軍仍是iPhone 15 Pro Max（256GB），非蘋陣營則是由三星Galaxy A54（8GB/256GB）最受歡迎。

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傑昇通信指出，別再說iPhone 15系列賣不動，民間消費復甦，帶動台灣手機市場銷量逐漸增長回升，2024年Q1熱銷榜排行上，蘋果iPhone新舊機型一樣霸榜9席，全台前三名熱銷機型仍是iPhone 15 Pro Max（256GB）、iPhone 15 Pro（256GB）及iPhone 15（128GB）。

不過，Q2進入產業淡季，加上iPhone 16新系列改款的消息不斷釋出，果粉是否會提早進入等待期，仍值得觀察。

另一方面，傑昇通信發現，2021年9月上市的iPhone 13（128GB），直到今年Q1還在熱銷榜第13名，銷售未見疲軟，看來在iPhone 16系列上市前，還有機會常駐熱銷榜上；值得注意的是，買氣比前代好的iPhone 15 Plus，128GB及256GB分別在榜上第8及第11名，顯見擁有大螢幕及高續航表現的iPhone 15 Plus需求有增無減，是不少果粉欽定為孝親機的首選。

安卓手機中，三星在Q1熱銷排行占6席，而一上市便進榜蟬聯至今的Galaxy A54（8GB/256GB），甚至比iPhone 15 Pro（128GB）還受歡迎，成為安卓最賣5G手機；一發表就開紅盤的安卓旗艦機，非三星Galaxy S24 Ultra（12GB/512GB）莫屬，當月開賣就進熱銷榜上，Q1銷量榜也有第9名亮眼成績，實力驚人。

而中國本土品牌市佔不斷下降，只能透過價格搶市，OPPO在第一季尚有三席，vivo及小米則各占一席；以傑昇通信門市目前價格來看，OPPO的A系列入門機型都有不錯的表現，像是A38、A79因售價來到免五千的價格，一舉躍上第七名及第十名，是Q1前10大熱銷單機中價格最親民的2款，隨時都能無痛入手。

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