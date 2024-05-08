iPhone 15包辦熱銷手機榜前3名！「這款」超強上市近3年人氣不減

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不過，Q2進入產業淡季，加上iPhone 16新系列改款的消息不斷釋出，果粉是否會提早進入等待期，仍值得觀察。
另一方面，傑昇通信發現，2021年9月上市的iPhone 13（128GB），直到今年Q1還在熱銷榜第13名，銷售未見疲軟，看來在iPhone 16系列上市前，還有機會常駐熱銷榜上；值得注意的是，買氣比前代好的iPhone 15 Plus，128GB及256GB分別在榜上第8及第11名，顯見擁有大螢幕及高續航表現的iPhone 15 Plus需求有增無減，是不少果粉欽定為孝親機的首選。
安卓手機中，三星在Q1熱銷排行占6席，而一上市便進榜蟬聯至今的Galaxy A54（8GB/256GB），甚至比iPhone 15 Pro（128GB）還受歡迎，成為安卓最賣5G手機；一發表就開紅盤的安卓旗艦機，非三星Galaxy S24 Ultra（12GB/512GB）莫屬，當月開賣就進熱銷榜上，Q1銷量榜也有第9名亮眼成績，實力驚人。
而中國本土品牌市佔不斷下降，只能透過價格搶市，OPPO在第一季尚有三席，vivo及小米則各占一席；以傑昇通信門市目前價格來看，OPPO的A系列入門機型都有不錯的表現，像是A38、A79因售價來到免五千的價格，一舉躍上第七名及第十名，是Q1前10大熱銷單機中價格最親民的2款，隨時都能無痛入手。