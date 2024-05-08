徐巧芯京華購屋案！許淑華盼「金額說清楚」：請用對別人標準看待
國民黨立委徐巧芯因京華城附近購屋超貸案備受爭議，民進黨台北市議員許淑華今（8）日表示，許巧芯買房有無精準投資、與威京集團的關係等社會質疑，要說清楚，也請徐用對別人的標準來看待自己。
記者莊蕙如／台北報導
許淑華指出，「她是不是富邦銀行的貸款，如果是，自己就要對外說清楚」他提到，徐的婆婆在房東銀行的貸款，也是遭受很多的質疑，貸款金額也都說不清楚，自己的、老公的房產，在對面京華城房產部分，申報金額也都不一致，到底什麼才是正確的。他更質疑，「徐巧芯是數學不好？還是欲蓋彌彰，自己對外要說清楚。」
許淑華說，相信富邦也不敢講話，因為第一徐巧芯現在是立委，富邦怎麼可能去得罪一個大立委，富邦若承認有超貸，會受到金管會或銀行局處份，所以打死也不會承認。
許淑華認為，這件事就讓它回到民眾對徐的社會觀感，民眾對徐巧芯的想法跟質疑，徐自己要對外說清楚。
許淑華說，徐巧芯應該對外公布大家質疑的「借一百萬像在借衛生紙的部分」是怎麼處理，家族到底跟詐騙集團有什麼關聯、銀行借款貸款、買房有無精準投資都要說清楚。面對社會質疑要說清楚講明白，不要欲蓋彌彰或拿所有人攻擊，也請徐巧芯用對別人的標準來看待自己。