中市公有路外停車場績效評估　議員：8成未達標

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陳俞融提到，台中市府為督促委託業者改善經營品質，提升其服務績效，增進民眾使用停車場之意願，交通局花了242萬，針對交通局管轄之100處公有路外停車場進行評鑑。該計畫績效評估主要透過停車場民眾使用滿意度、舒適性、安全性、可靠度、有序性及是否適當履約及提升民眾有感度進行評比。只有8座優等、13座甲等。剩下來的8成停車場評鑑結果則未列等第，形同報喜不報憂，有避重就輕之嫌。
陳俞融也強調，全台中市有468場路外停車場，其中交通局權管則有337場，但交通局竟劃地自限，將評鑑對象限縮剩下以100場委外路外收費停車場(含平面及立體)為主要調查對象，讓評鑑效果大打折扣。代表現有停車場問題多，許多老舊停車場更有昏暗、髒汙、漏水等問題。
陳俞融進一步指出，在績效評估計畫報告書中，有關立體停車場的相關評鑑指標，竟沒有無障礙環境考量，實在不切實際，她舉例，現有部分立體停車場如東興立體停車場，僅有鐵梯供上下樓，無升降梯，導致輪椅族僅能停車在一樓，若要停其他樓，則停好車後無法上下樓。加上評鑑指標中，有關民眾滿意度部分，是依照線上服務滿意度問卷給予本項成績，但線上服務滿意度問卷並為讓民眾方便填寫，也有樣本代表性不足的問題。
另外，陳俞融也說，今年新北市同樣有停車場評鑑計畫，共有314座公有路外停車場參加評鑑考評，其中225座獲得優等以上成績，更有40座榮獲特優殊榮，反觀台中市，有8成未達標，難道是顯示台中市公有停車場的整體品質很差?陳俞融要求市府改善路外停車場老舊及不便等問題，增進民眾停車意願。
交通局長葉昭甫回答，市府重視公有停車場發展，透過公有路外停車場委託服務績效評估計畫，建立績效評估的概念，但此停車場評鑑為第一年舉辦，著重先把評鑑方法羅列出來，以發現問題為主，並讓停車場委外廠商熟悉評鑑規則，後續有依據可以改善，故第一年的評鑑結果先以鼓勵委外廠商為主，針對表現優良廠商，也會頒獎表揚。