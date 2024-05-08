湯唯百想集郵男神！「合體金秀賢」續10年前緣 粉絲敲碗：快合作
藝人湯唯在昨（7）日以頒獎人的身分出席「2024百想藝術大賞」，並在當天晚上透過經紀人的社群分享了後台的花絮照片，除了側拍之外，還有她跟金秀賢、朴寶劍、李正河等人的合照，還有一張是正在當兵中的李到晛對鏡頭敬禮的模樣，讓大批網友看了都羨慕到不行，也引起熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
湯唯在第60屆百想藝術大賞典禮上致詞時，展現了自己強大的多國語言能力，自由切換中文、英文、韓文3種語言，也在典禮中回顧了自己跟韓國電影的緣分，「2005年，我生平第一次出國，我所去的地方是韓國的光州戲劇節，我作為一名舞台劇演員與韓國觀眾相見。2009年，我在西雅圖遇到了安娜，從此我跟韓國電影結緣。2011年，我跟著《晚秋》第一次登上百想的領獎台。去年，又因為《分手的決心》，我再次來到了百想，得到了獎項。」並接著把獎項頒發給《破墓》的金高銀。
在典禮結束後，湯唯也透過經紀人的IG分享後台的花絮，從她貼出的10張照片中可以看到，她除了跟李鍾元、朴寶劍、李正河自拍之外，還有跟10年前曾合作拍廣告的金秀賢合照，讓不少網友看了之後都紛紛留言表示：「哇！姐也該跟金秀賢合作一次了吧！」、「兩個演技派不一起拍戲一次真的可惜啊」、「湯唯跟金秀賢一起拍電影吧」、「夢一個跟秀賢的合作」。
此外，湯唯也在自己的IG發文貼出她跟朴寶劍的合照，並寫道：「Wonderland ‘s Tae Ju and 白李」，吸引不少網友注意。因為湯唯和朴寶劍合作的新片《Wonderland》即將上映，Tae Ju跟白李是兩人在劇中的名字，湯唯也趁著這一次機會宣傳新片，讓不少網友看了都非常期待新作品。
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