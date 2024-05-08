無人拉麵店結盟連鎖茶飲　複合式店面滿足多元需求

標榜和韓國同步的ajussi （阿啾西）拉麵圖書館，「無人拉麵店」的獨特模式深受消費喜愛。現在「阿啾西拉麵圖書館」更與高雄發跡的「拾年茶事」連鎖茶飲品牌，以異業結盟的合作方式，在高雄鳳山青年路創立全台首家複合式經營的店面，除了多款熱門飲品之外，也有韓國、台式、日本拉麵及泡麵可供選擇，一次滿足解渴與用餐的需求。
記者陳美嘉／高雄報導
「拾年茶事」是一間別有風味的飲料店，在高雄有左營裕誠店、三民高醫店和鳳山青年店等三個據點，其中鳳山青年店與ajussi拉麵圖書館共用店面，新模式為三餐老是在外的族群帶來福音，即使在一般餐廳或自助餐店非用餐時間，也不怕餓肚子。
「阿啾西拉麵圖書館」24小時營業，五顏六色的拉麵牆，就像圖書館書架，不但吸睛也很療癒，成為不少人打卡自拍的熱點。店內提供應有盡有的拉麵種類和不定期變換的六種配菜，消費者只需將麵體與粉包放入碗中，再按下「自助煮麵機」按鈕就會自動出水，跟著步驟操作並注意煮麵機上的提醒時間，不需要擔心麵煮到糊掉。
想要為自己加菜的人，也可自行再加購豬肉片、雞蛋、起司片，輕鬆做出一碗個人化拉麵。另外，「阿啾西拉麵圖書館」也特別建置廚餘回收系統，有效改善無人商店為人詬病的髒亂問題。
ajussi拉麵圖書館創辦人認為，外食人口增加，且因工作關係用餐時間不固定，讓自助式煮麵的新行業充滿商機及發展空間，除了受到消費者歡迎，「無人拉麵店」的商業模式，大幅節約人力成本，也吸引不少斜槓青年選擇加盟，有信心在短期內把ajussi做成台灣無人拉麵店的第一品牌。