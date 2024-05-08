朱軒洋劈腿「鄉民老婆」吳卓源神隱！九把刀：大家都該去一趟地獄
朱軒洋劈腿交往7年的網紅女友Cindy，與「鄉民老婆」吳卓源在公園接吻被拍，緋聞事件爆發後，至今仍消失蹤影。2024金馬前進坎城記者會今（8）日登場，曾劈腿主播周亭羽被拍的「大前輩」九把刀，帶來與朱軒洋合作的新電影《功夫》，曾形容自己和柯震東都是從地獄爬回來的人，九把刀認為：「大家都應該去一下（地獄），都值得去一趟！」
記者黃雅琪／台北報導
楊雅喆執導2021年台劇《天橋上的魔術師》、曾合作朱軒洋，今日聊到他劈腿被拍事件，楊雅喆表示：「他沒有跟我聯絡，（拍完就失聯了？）算是吧！他就是一個比較特別的孩子，小事嗎！」他提及過往與朱軒洋合作情況，認為對方一直都很做自己：「他都展現自我，在我面前！」語畢楊雅喆還模仿朱軒洋，整個人癱坐在沙發椅上的模樣，逗樂現場媒體。
柯震東首部執導電影《黑的教育》，同樣也挑選朱軒洋擔任主角之一：「我以導演身分跟他講話的時候，他基本上就是剛剛（楊雅喆導演模仿狀態）那樣，或是沒有在看我，但是他是非常認真的啦！非常好的演員！」他笑虧朱軒洋就是喜歡裝酷，坦言最近兩人沒聯絡：「他自己的事。」
九把刀新作《功夫》與朱軒洋合作，提及演員劈腿事件，他說：「不管是誰，每一個人都應該要上一次頭版，但是因為扶老太太過馬路很難上頭版，所以大家上頭版都比較⋯⋯。」以調侃口吻敘事，展現九把刀強烈個人特色。
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