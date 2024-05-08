桃園跳電頻傳！藍委批能源錯誤政策 要求卓榮泰上任先專案報告
桃園地區4月累計停電次數達35次，5月迄今也已停電7次，國民黨質疑民進黨能源政策有問題，立院黨團書記長洪孟楷說，民進黨政府就是要讓國人處於用電提心吊膽的環境，即便台電基層員工日夜不分積極搶修，仍舊無法改變沒有足夠的電力讓國人使用，要求即將上任的行政院長卓榮泰，到立法院先針對「台灣能源系統性問題」進行專案報告，一次跟國人說清楚電力到底要不要調整。
記者何哲欣／台北報導
副書記長萬美玲表示，總統蔡英文強調10年不漲電價，要強化電網韌性，結果花高價買電，用的是納稅人的錢，漲了電價又沒有好的用電品質，還一直在缺電，現在才5月，到了7-9月夏季用電高峰時，會是怎樣的停電狀況，根本無法想像。萬美玲具體要求經濟部和台電，再發生大規模停電，必須組成「停電、跳電專案調查小組」，邀請外部專家學者，共同調查停電、限電原因，提出穩定供電方案，給國人一個交代。
藍委牛煦庭要問，台電說桃園區沒有重複停電，所以是輪流停電會比較好？台電是拿桃園做分區輪流停電的演練標的？這到底是怎麼樣的供電品質，台電欠桃園人一個交代。因為錯誤的能源政策，導致台電虧損到無法補足人力、更新設備，台電臨時抽調其他營業單位40人到桃園，對得起台電基層員工嗎？台電遇到外界批評就拿基層員工情緒勒索，簡直令人髮指。