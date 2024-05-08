大甲星巴克要關了！經營逾10年、母親節歇業 舊發票竟能買一送一
大甲人熟悉的星巴克要關門了！位在台中大甲區順天路上的星巴克門市，自2013年開業至今已逾10年，對大甲人、朝聖信徒來說，是再熟悉不過的地標之一，不過門市貼出公告，大甲門市將在5月12日母親節當天結束營業，為了鼓勵消費者轉至鄰近門市，持原門市4、5月發票竟還能買一送一。
記者黃韻文／綜合報導
星巴克大甲門市距離大甲鎮瀾宮僅150公尺，共有1、2樓用餐區，不只是大甲人喝咖啡的好去處，對往來參拜媽祖的信徒來說，也是熱門的休息地點，自2013年開業至今，已在地經營超過10年。
但門市公告5月12日母親節當天，將是最後一個營業日，且為了鞏固客群，在5月13日至6月14日這一個月期間，憑大甲門市4、5月發票，還能到清水門市、台中麗寶門市、麗寶鐘樓門市換特大杯買一送一。
不少人聞訊相當不捨：「好可惜，之後去大甲沒有星巴克可以休息了」，不過難過的眼淚不用太早落下，據悉，店員回應顧客表示大甲門市只是「搬家」，新據點同樣落腳大甲，但得等到2025年才會開幕。知情民眾則透露，新店將在靠近外環、水尾橋附近，《NOWnews》同步向星巴克求證，品牌僅低調回應「感謝關心」，不願多作說明。