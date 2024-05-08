古都變垃圾場！「超限旅遊」困擾京都　遊客擠爆公車、亂丟垃圾

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但可觀的觀光客人潮也為當地商店帶來了錢潮。一間販賣葫蘆的店舖「瓢箪屋」老闆大井秀民就透露，在新冠疫情爆發的時候，1天營收可能只有800、1000日圓，現在業績翻倍，讓他十分感謝觀光客們。
雖然爆量的觀光客讓店家口袋賺飽飽，但也衍伸出了「超限旅遊（觀光公害，overtourism）」的問題，讓當地居民不堪其擾。由於京都與東京不同，交通方式主要靠公車，但大批遊客湧入，使得大眾交通工具往往大排長龍，當地居民有時候甚至上不了車。
京都市民表示，觀光客的行李太了，讓他們沒辦法一次搭上車，「即使是居民想搭車卻也搭不了。」有當地店家也表示，「尤其是老人家購物、看病都要搭公車，但現在根本擠不上車。」
儘管在黃金週期間，京都市增加了公車班次，仍未能解決。除此之外，亂丟垃圾也成為了「超限旅遊」的問題之一。
報導指出，原先京都市的街道上有設置多個垃圾桶，但近年來伴隨著遊客增加，垃圾桶很快就會爆滿，清潔人員來不及回收，導致每個垃圾桶都滿出來，滿地都是垃圾，使得京都市決定撤去大部分的垃圾桶，沒想到，觀光客沒看到垃圾桶，就悄悄往樹叢等隱密的地方丟棄垃圾。在京都的街道上，可以看到被藏在樹叢裡面的紙杯、柱子後方還被丟棄了寶特瓶、紙盒等垃圾，讓居民不堪其擾。
雖然有當地居民願意協助清理滿地垃圾，但居民也直言，「當地人的善意總有一天會到達極限的。京都市現行政策效果也已經達到極限了，如果超限旅遊的情況持續下去，我認為京都的居民是不會開心的。」